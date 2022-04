Domicile de Cellou Dalein Diallo : au mépris de la loi, le CNRD fait construire une école sur un domaine privé

TRIBUNE. Comment comprendre, l’urgence et l’opportunité de construire une école primaire dite moderne dans la commune de Dixinn, où il y a une panoplie d’écoles publiques et privées, pendant que les préfectures et les localités du pays sont une priorité absolue en matière d’infrastructures éducatives ?

Le 12 février 2022, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, lors d’une tournée à l’intérieur du pays, montre sur son compte Facebook, la dégradation poussée des écoles. Dans le district de Dradiaran, préfecture de Mandiana, un hangar sert d’école primaire et accueille les enfants des villages environs. « Il suffit d’être sous ce hangar érigé grâce aux bons soins de la communauté villageoise pour découvrir le dénuement dans lequel les élèves acquièrent le savoir. Et les conditions dans lesquelles le seul instituteur de cette école donne les cours sont particulièrement difficiles », avait déclaré le ministre.

Le même ministre affirme ce vendredi 8 avril 2022 à l’occasion du lancement des travaux de construction d’une école primaire moderne, sur les ruines du domicile de Cellou Dalein que « l’implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parents d’élèves contraints de courir de longues distances pour recevoir les cours ». Un double mensonge et une démonstration honteuse du déni de justice et de l’Etat de droit sont à relever.

D’abord, aucun enfant de Dixinn ne court de longues distances pour se rendre dans une salle de classe. Dans tous les coins de la commune, il existe une école primaire. A seulement 3 minutes de Dixinn-Port, il y a deux écoles primaires, appelées Dixinn école centre 1 et Dixinn école centre 2. Aussi, à 6 minutes de Dixinn-Port, nous avons l’école primaire « Dixinn Boro ». A quelques pas de là, nous arrivons dans la commune de Ratoma, une des plus dépourvues de la ville de Conakry, du point de vue des infrastructures éducatives.

Ensuite, le terrain sur lequel le CNRD fait construire cette école primaire, symbole du savoir, appartient à un leader politique donné favori à la prochaine présidentielle, Cellou Dalein Diallo, qui en possède par ailleurs le titre foncier. Mieux, le domaine fait l’objet d’une procédure judiciaire toujours en cours.

Quel message veut-on transmettre à nos enfants en spoliant flagramment un bien privé ? Que faut-il en conclure ? Le CNRD est la justice. Il agit selon son agenda et il se trouve que Cellou Dalein est l’homme à abattre et à humilier, quoi qu’il en coûte. C’est une des démonstrations de haine les plus désintéressées qu’ait connu la Guinée.

Kally CAMARA