Retour d’Alpha Condé : réactions de politiques et de la société civile de Kankan

Près de trois mois après son évacuation à Abu- Dhabi pour des soins médicaux, l’ancien président Alpha Condé a finalement regagné Conakry ce vendredi 08 avril 2022. Ce retour de l’ex-président guinéen est largement commenté à Kankan par des leaders politiques et de la société civile.

Le coordinateur régional du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES) pense que ce retour est un non événement. « Il a quitté Conakry pour se soigner et si sa santé s’améliore, il est bon qu’il retourne au pays. Il doit désormais faire face aux juridictions du pays. Car, quand vous gérez aux destinées d’un pays, vous devrez rendre compte, comme sont en train de faire ses ministres. Le Guinéen a besoin de savoir comment son argent fut utilisé et cela servira d’exemple aux futurs dirigeants », confie-t-il.

Le président des chasseurs de la région de Kankan et grand leader d’opinion utilise des mots caustiques à l’endroit de l’ancien chef d’État guinéen. « Son retour est très salutaire et c’était ma grande préoccupation. Si nous voulons réussir notre transition, il ne faut pas laisser Alpha Condé libre. C’est quelqu’un qui est très dangereux, pire que Blaise Compaoré. Il a les moyens et je ne crois pas qu’il aime ce pays. Depuis que je l’ai entendu dire que les Guinéens sont des tortues, je me suis rendu qu’il n’aime pas ce pays. Alpha Condé hors de la Guinée, c’est un grand danger. Car il peut perturber le pays. Il doit être jugé comme ses ministres parce que son séjour à la tête du pays fut un échec. Ils ont pillé le pays, créé les problèmes d’ethnies entre les citoyens », estime Simbo Famoudou Traoré « Namaramagni ».

« Le témoin oculaire de toutes les malversations financières de la Guinée, c’est Alpha Condé. Donc, on ne peut pas discuter objectivement des problèmes guinéens à son absence. C’est pourquoi je suis content qu’il soit revenu. Seul lui peut répondre des différentes malversations. On n’a pas besoin de se poser la question si Alpha Condé doit faire face à la justice. Les crimes de sang et autres, le seul vrai témoin, c’est lui », pense Antoine Dogbo Guilavogui, le secrétaire fédéral de l’UFDG à Kankan.

Le secrétaire fédéral de Bloc libéral, Lanciné Condé, n’est pas du même avis. « Alpha Condé est un Guinéen comme nous autres, il a donc le droit de revenir au pays. D’ailleurs, il doit être traité à la dimension de sa personnalité », croit-il.

Ce retour de l’ancien locataire du Palais sekoutoureya intervient à un moment où ses anciens collaborateurs font face à plusieurs dossiers liés à leur gestion. Son parti aussi, le RPG/Arc-en-ciel, est en pleine tourmente.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com