La manifestation n’aura guère plus d’une heure ce matin dans la commune rurale de Dialakoro, située à 120 km du chef-lieu de Mandiana centre. Munis de pancartes sur lesquelles ils affichaient clairement leur soutien à l’ancien ministre des hydrocarbures, les manifestants, en majorité jeunes réclamaient que Zakaria Koulibaly, en détention dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre par la CRIEF, puisse recouvrer la liberté.

C’est une centaine de personnes qui ont pris d’assaut ce matin les rues de Dialakoro centre, pour demander la libération de Zakaria Koulibaly. Joint au téléphone, le maire de la commune rurale revient sur cette manifestation, Oumar Nantenin Doumbouya : « Ils n’ont pas informé l’autorité communale, ni administrative. C’est ce matin, en me réveillant, que j’ai vu des publications parlant de cette manifestation. C’est ainsi que j’ai envoyé un conseiller pour vérifier la nouvelle. A son retour, il m’a dit que c’était vraie et qu’elle est Pacifique et que ce sont les citoyens qui implorent du CNRD qu’il libère Zakaria Koulibaly. N’ayant pas été informé avant de sortir, on les a demandés de surseoir à toute manifestation et soudainement, ils ont arrêté. Tout est revenu à la normale et il n’y a pas eu de casse ou autre acte de vandalisme ».

Le maire qui n’est pas lui non plus insensible à la situation que traverse l’ancien ministre, sollicite des nouvelles autorités qu’elles « traitent dignement nos anciens cadres ». Quant aux manifestants de ce matin, il leur demande de faire confiance à la justice. « Le CNRD nous a promis que la justice va être la boussole qui orientera l’État. Je demande à mes citoyens de rester calme et de laisser la justice faire son travail », dit-il au micro du correspondant régional de Ledjely.com

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com