Syli National : Limiter l’appel à candidatures aux guinéens, c’est prôner la médiocrité

Le 6 avril dernier, la fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidatures pour le recrutement d’un sélectionneur pour le syli national A. Dans son annonce , l’instance dirigeante du football guinéen a précisé que les candidatures sont ouvertes exclusivement aux entraîneurs de nationalité guinéenne. Une démarche contre laquelle s’insurgent des journalistes et analystes sportifs.

David Tchopen Bangoura, journaliste sportif, parle de discrimination. « Quand vous limitez officiellement et publiquement les candidatures aux guinéens, c’est discriminatoire ». Pour lui, limiter les candidatures aux guinéens, « c’est prôner la médiocrité. Il est vrai qu’on a essayé des expatriés qui ont échoué mais ce n’est pas la fin du monde. Il faut continuer à essayer », préconise David Tchopen Bangoura

Kaba Diawara qui a conduit la Guinée à la CAN Cameroun 2021 est candidat à sa propre succession. Abdoulaye Diallo , Journaliste sportif à la RTG, pense que son bilan ne plaide pas en sa faveur.« L’objectif assigné à Kaba Diawara était d’envoyer l’équipe jusqu’à en quarts de finales, mais elle s’est faite éliminer dès les huitièmes de finale par la modeste équipe Gambienne qui jouait sa toute première CAN. Tout le monde a vu comment cela s’est passé. Même s’il a convaincu certains binationaux, on se pose beaucoup de questions ».

David Tchopen pense qu’il faut changer Kaba Diawara qui a déjà montré ses limites.« Je pense que Kaba n’est pas la bonne personne. Par rapport à ce qu’il a déjà prouvé. Certes il y a des personnes qui estiment qu’il n’a pas eu assez de temps, mais pour moi, la dizaine de matchs qu’il a eu à gérer est largement suffisante pour pouvoir le juger. Il n’a pas fait grand chose. Surtout le côté managérial, c’était catastrophique».

Asmaou Diallo