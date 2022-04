Dr Fodé Oussou Fofana appelle à nettoyer le paysage politique guinéen

C’est l’une des suggestions que le vice-président de l’UFDG a faite aux autorités de la transition pour ‘lutter contre la création à outrance et sans contrôle’ des alliances et partis politiques en Guinée : Dr Fodé Oussou Fofana invite Mory Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, à fixer des « critères additionnels » pour pouvoir créer un parti politique en Guinée.

C’est un moyen, selon ce cadre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), qui va permettre aux autorités de la transition de pouvoir faire le nettoyage dans le paysage politique guinéen. « Un parti politique ne se résume pas à un agrément, il y a des critères additionnels. Il faut avoir au moins un siège, des structures et des représentations. Si un parti n’arrive pas à participer à des élections, il faut au moins qu’il puisse tenir des assemblées générales pour regrouper des militants », a estimé M. Fofana, avant d’ajouter que le premier travail que le ministre Mory Condé devait faire pour mettre de l’ordre dans ce secteur d’activité, « c’est de recenser les partis politiques agréés et fonctionnels ».

Pour le vice-président de l’UFDG, il y a des partis « sans même un adresse où leur déposer un courrier », qui n’existent que par le nom et « qui peuvent se lever, mettant derrière eux 25 personnes pour parler d’une coalition de partis politiques ».

Il conseille donc le ministre l’Administration du territoire et de la Décentralisation de vérifier les partis avec leurs représentants. « Cela permettrait au moins de nettoyer le paysage politique pour qu’on puisse se retrouver. Parce que dans ce brouhaha, on n’aura pas de solutions. Il y a des gens qui n’ont aucun intérêt à ce que ce pays avance. Quand on appelle les partis politiques, ils sont les premiers à être présents. C’est dans la bouche de ces gens qu’on entend : “Nous préférons les militaires, il faut rester au pouvoir, ne bougez pas, on n’est pas pressé” », a assuré ce proche de Cellou Dalein Diallo.

Aliou Nasterlin