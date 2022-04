GUINÉE : les victimes du régime Condé préparent une plainte contre l’ex chef de l’Etat

Après l’annonce de la libération du président Alpha Condé par le CNRD, de nombreux citoyens estiment que la question de la justice sous l’ère CNRD laisse à désirer. Pour le collectif des victimes de l’ancien régime, il n’est pas question de baisser les bras maintenant. Il compte d’ailleurs déposer une plainte avec des éléments de preuves.

L’ancien président Alpha Condé est dans le viseur de nombreux citoyens et de quelques organisations de défense des droits de l’homme pour les répressions meurtrières lors des manifestations qui ont eu lieu durant son mandat. Le collectif des victimes de son régime estime que sa libération par le comité national du rassemblement pour le développement est une trahison. « Nous avons des centaines de citoyens qui ont été assassinés pendant le régime d’Alpha Condé. Et à l’époque, nous avions déposé beaucoup de plaintes. Malheureusement, aucune d’entre elles n’a été instruite. Monsieur Alpha Condé a garanti l’impunité totale à tous ceux qui ont été les auteurs de ces crimes. Avec le changement, on aurait quand-même souhaité qu’il réponde de ses actes. Mais nous en tant que victimes, nous n’allons pas baisser les bras. Si effectivement la justice est indépendante, nous allons nous organiser et déposer une plainte avec des preuves et avec des justifications légales et nous laisserons la justice faire son travail », a déclaré Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat du collectif des victimes.

Pour lui, si le CNRD a une réelle volonté politique de faire la justice et que la question de l’adéquation des tribunaux de première instance devait se poser, ” on peut prendre une ordonnance dans le même sens pour permettre à ce que tous ceux qui ont commis les crimes de sang quel que soit leur statut, puissent répondre devant les tribunaux ordinaires”.

Elisabeth Zézé Guilavogui