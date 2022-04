TRANSITION : le CNT remet au CNRD le rapport final de ses consultations

Ce lundi 25 avril 2022, au cours d’une plénière du Conseil national de la transition (CNT), le président de l’institution, le Dr Dansa Kourouma, a remis le rapport sur les consultations nationales au colonel Mamadi Doumbouya, représenté à la cérémonie par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général à la retraite Bachir Diallo.

Dans ce rapport, sont répertoriées les attentes des populations, vis-à-vis de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. “C’est un rapport qui récapitule les constats, attentes, aspirations et recommandations des populations par rapport à la transition et en lien, naturellement, aux questions fondamentales que nous avons posées aux populations sur la question des étapes de la transition. C’est la question de la réforme administrative et de la gouvernance territoriale, la question de la réconciliation nationale, etc. Le rapport est structuré en partie attentes et aspirations et en partie analyses et recommandations », a déclaré le Dr Dansa Kourouma, ajoutant que près de 20 000 personnes ont été touchées lors des consultations avec plus de 8 000 guides : “Nous avons touché directement près de 20 000 personnes issues des partis politiques, de la société civile, des syndicats, des commerçants, des hommes de métiers, les sages, les religieux, les administrateurs décentralisés et déconcentrés, les délégués des districts et des sous-préfectures, les artistes, mais surtout les forces de défense et de sécurité. C’est l’ensemble des représentations locales et nationales des forces vives de la nation qui a été touchées par ces consultations ».

En recevant ce rapport, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général à la retraite, Bachir Diallo, s’est réjouit de cette démarche avant de promettre de rendre fidèlement compte à son mandant, le colonel Mamadi Doumbouya. “Vous avez parcouru toute la Guinée. C’est une épreuve qui présente beaucoup de défis. Connaissant l’état de nos routes, il faut beaucoup d’efforts et beaucoup de sacrifices. C’est pourquoi au nom du chef de l’État, je vous exprime tous ses remerciements et tous les remerciements du gouvernement tout entier. C’est une étape importante qui est franchie dans la transition qui se veut transformatrice conformément à la volonté du chef de l’État de placer la transformation, la réédification de l’État, au cœur de sa transition. Le président l’a dit : on aimerait bien que ce soit la dernière. C’est le vœux de tout le monde. Nos citoyens se sont exprimés clairement là-dessus. Pour moi donc, au nom du chef de l’État, je vais me permettre de dire que l’espoir est permis pour que cette transition connaisse un succès. Ça va nous permettre de passer aux étapes prochaines de la transition. J’exhorte tous ici présents, de faire ce que nous devons faire pour que ce pays change conformément à la vision du chef de l’État », a-t-il indiqué.