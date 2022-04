Alpha Condé a-t-il désigné Kassory Fofana pour présider le RPG ? Les précisions de Domani Doré…

Quelques heures après la visite de responsables du RPG/Arc-en-ciel à l’ancien président guinéen, des informations, selon lesquelles Alpha Condé aurait nié avoir choisi kassory Fofana pour diriger le Conseil exécutif provisoire du parti ont fuité sur la toile. Interrogée sur ce sujet ce lundi 25 avril 2022 dans l’émission Mirador, diffusée sur FIM FM, Domani Doré, porte-parole du parti, s’est exprimée sur cette affaire.

D’entrée, elle s’est dit convaincue que ces personnalités qui ont « occupé des parcelles de responsabilités dans ce pays hautement stratégiques » ayant rencontré Alpha Condé hier sont des responsables qui, dans « les faits et les actes, doivent le garantir dans leur attitude quand on sort d’une rencontre qui se veut privée ». L’ancienne députée dit douter donc qu’un seul de ces visiteurs à l’ancien locataire du palais Sekoutoureyah puisse aller au-delà du communiqué du parti publié à ce propos. « Je doute que cette personnalité au nombre de celles qui étaient dans cette salle puisse dire aux Guinéens et à la face du monde, en tant qu’un homme ou femme d’État peut se réduire à partager le contenu d’une rencontre aussi stratégiquement politique et oublier le minimum de ce qu’on appelle la décence et la responsabilité qui est celle de donner sa parole. Je vous le répète, parmi toutes ces personnalités qui était dans cette pièce, je n’en connais pas une seule qui est capable de le faire. Une seule personne dans cette pièce capable de sortir et le faire, n’aurait pas besoin de confier ses paroles. Elle sortirait nommément pour le faire », a estimé celle qui a été, en outre, ministre des Sports dans le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana.

Aliou Nasterlin