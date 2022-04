CHRONOGRAMME : le MATD a reçu des propositions qui vont de 18 mois à 5 ans

Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation poursuit le processus de détermination de la durée de la Transition. Même si les grandes formations politiques que sont notamment le RPG, l’UFDG et l’UFR ne sont pas parties prenantes du Cadre de concertation qui est censé déterminer cette période, le ministre Mory Condé a présenté ce vendredi l’ensemble des propositions qu’il a reçues à la suite du courrier qu’il avait récemment adressé aux différentes entités. Et de ces propositions envoyées à la fois par les coalitions politiques, les plateformes de la société civile et les centrales syndicales, il ressort un spectre plutôt élargi. En effet, les propositions vont de 18 mois à 5 ans.

Mais au-delà des périodes proposées, il y a que les uns et les autres ne s’accordent pas non plus sur début du décompte. Si à l’image du FNDC, certains rapportent ce top départ au 5 septembre dernier, d’autres voudraient que ce décompte commence à partir du 1er mai prochain.

Quant aux activités ou chantiers devant meubler la Transition, la plupart des propositions faites au ministère s’alignent sur les étapes que le département de Mory Condé avait déjà proposées, en marge de la cérémonie de lancement du cadre de concertation.

Enfin, pour ceux qui n’ont pas cru devoir faire des propositions, le ministre Mory Condé a indiqué que les avis qu’ils avaient déjà émis seront pris en compte.

Balla Yombouno