Lansana Kouyaté sur la durée de la transition : “Ma coalition a proposé 24 mois…”

Lansana Kouyaté, président du parti PEDN à la tête de la Convergence Centriste pour l’Espoir (CCE) constituée de 14 formations politiques (PGG, NGPP, PDT, UNED, ADN, GEM, NSG, PTG, PPR, PNG, PGU, PDP, ADNG et PGUD) a pris part ce vendredi 29 avril 2022 à la présentation du rapport synthèse des propositions du chronogramme de la transition faites par les différentes composantes des forces vives. Une initiative du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation dans le cadre des activités du cadre de concertation inclusif récemment institué par les nouvelles autorités.

Après la présentation dudit rapport, les responsables des coalitions des partis politiques ont fait des commentaires. Lansana Kouyaté, président de la Convergence Centriste pour l’Espoir (CCE) dira que : « ma coalition a proposé 24 mois pour la durée de la transition à compter du mois de juin 2022 au mois de juin 2024».

Le leader du PEDN se souvient encore de la précédente transition et veut éviter dit-il les erreurs du passé. « Depuis 2009, j’ai toujours dit que fixer la date avant d’en connaître le contenu était illusoire. Vous voyez ce qui s’est passé en 2009 ça a été reporté trois fois parce que c’était hasardé de fixer les dates. Nous avons demandé et cela à été respecté parce que maintenant, ceux qui proposent des dates qu’ils nous envoient et les partis réagissent. Est-ce la dernière réunion? Je n’en crois pas. Il faut aller étape par étape, tamiser sans perdre trop de temps jusqu’à ce qu’une date définitive soit trouvée. On veut sortir la Guinée de ces errements politiques, on veut que ce que le Guinéen dit aujourd’hui, ce dont il se plaint aujourd’hui qu’il n’est pas à s’en plaindre toujours, sans quoi, à Dieu le développement. Voilà la vérité. Et pour le faire il faut qu’il ait des consultations, que tout le monde soit là »

Balla Yombouno