SÉKOU KOUNDOUNO : « La rencontre entre le ministre Mory Condé et les forces vives n’est qu’une mise en scène »

En l’absence des principaux partis politiques (RPG, UFDG, UFR) et le FNDC, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, a présenté ce vendredi 29 août 2022 à Conakry, la synthèse des propositions sur le chronogramme de la transition faites par des organisations politiques et sociales guinéennes. Mais pour Sékou Koundouno, cette rencontre est « inopportune », rappelant que « les décisions qui y seront prises n’engageront pas le FNDC ».

S’exprimant sur les antennes de Djoma Médias, le responsable des stratégies et planification du FNDC a déclaré que cette rencontre entre le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et les forces vives de la nation n’est qu’une scène de comédie et de théâtre. « C’est plus qu’une mise en scène pour ceux qui savent lire entre les lignes. Nous ne sommes pas des enfants de la dernière pluie. Nous savons comment l’État fonctionne et comment il collabore avec ses partenaires. Nous commençons à avoir beaucoup à la gorge mais nous continuons à alerter et à sensibiliser (…) Mais quand nous serons poussés jusqu’au mur et qu’on n’aura plus de retranchements, nous en tirerons toutes les conséquences. La Constitution guinéenne et les droits naturels nous confèrent plusieurs prérogatives dont nous disposons et dont nous ne manquerons pas de faire usage », a-t-il déclaré.

Il a en outre rappelé au CNRD que le FNDC est en contact permanent avec la communauté internationale, notamment avec les premières personnalités de ces institutions, de même que des chefs d’État de la sous-région qui, selon lui, observent de près la situation en Guinée. « Je peux vous rassurer qu’ils sont informés et comprennent toutes ces mises en scène. Je pense qu’on est en train de nous moquer de nous-mêmes parce que ceux qui nous observent comprennent à suffisance que c’est une misce en scène », a conclu cet acteur clé du FNDC.

Aliou Nasterlin