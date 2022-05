TALIBY DABO : “On a assez de preuves contre le FNDC”

Attendues par une frange de la population notamment le Front national pour la défense de la constitution, des poursuites judiciaires pour des crimes de sang contre certains anciens dignitaires du régime déchu pourraient débuter bientôt. Sur le sujet, l’ancien directeur de campagne du RPG/Arc-en-ciel à Kankan fait savoir que son parti a suffisamment de preuves pour incriminer les organisateurs des manifestations contre le régime d’Alpha Condé.

Taliby Dabo salue l’initiative du procureur de la République Aphonse Charles wright. Pour lui, cela permettra de mettre un terme à plusieurs spéculations. « Je remercie beaucoup le procureur parcequ’il va nous permettre désormais de défier le Front national pour la défense de la Constitution et de l’amener devant les faits », assure-t-il.

Plus loin, Taliby Dabo dit que du côté de l’ancien parti au pouvoir l’on dispose d’innombrables preuves contre le mouvement anti-troisième mandat « On va se préparer. On a assez de preuves contre le FNDC. Ce sont des preuves irréfutables. On a trois brochures qui sont déjà disponibles où nous avons des preuves minutieuses. Nous avons des images qui choquent où on voit des éléments qui ont des têtes coupées. On les gardait car, on savait que ce jour allait arriver. Le front national pour la défense de la Constitution pense que tous ceux qu’ils font est bien et que c’est l’autre camp qui est pourri. Quand vous organisez des manifestations, vous prenez les risques et donc, ils ne sont pas les seuls à posséder de preuves », déclaré Taliby Dabo.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com