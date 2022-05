POURSUITE JUDICIAIRES ANNONCÉES CONTRE ALPHA ET CIE : l’UFDG assurera la vigilance

Depuis hier, l’annonce de poursuites judiciaires contre Alpha Condé et 26 dignitaires de son régime pour des crimes de sang commis sous son règne défraie la chronique. Longtemps réclamée par le FNDC et d’autres politiques, l’annonce réjouit l’UFDG qui assure rester vigilante sur le traitement du dossier.

Aliou Condé, secrétaire général du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, invité ce jeudi sur FIM FM dans l’émission Mirador a estimé qu’il est normal que la justice s’intéresse à la question. « Nous avions réclamé dans le cadre du G58 que les crimes de sang soient examinés. Il n’est pas à nous de décider qui est coupable et qui ne l’est pas. Nous avons dit que du sang a été versé, des Guinéens sont morts pour des causes et qu’il était normal que notre justice s’intéresse à cette question », a-t-il indiqué.

« Nous restons vigilants pour suivre comment le dossier va être traité. Parce que le fait n’est pas d’initier seulement le dossier, mais c’est de savoir comment ce dossier va être traité et quels sont les éléments qui vont être pris en compte dans l’analyse et dans l’appréciation des faits et gestes pour aboutir à des décisions », a déclaré le secrétaire général de l’UFDG, Aliou Condé.

Elisabeth Zézé Guilavogui