ALIOU CONDÉ : « Cellou Dalein Diallo n’a jamais été interrogé sur le dossier Air Guinée »

Selon le secrétaire général de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui s’exprimait ce jeudi 05 mai 2022 dans l’émission Mirador sur FIM FM, Cellou Dalein Diallo n’a jamais été interrogé sur le dossier relatif à la vente d’Air Guinée par les différents comités d’audit censés faire la lumière sur cette affaire.

Or, a insisté Aliou Condé, dans un cadre d’audit qui se veut normal et transparent, il faudrait qu’un rapport de l’audit soit transmis à la personne mise en cause pour qu’il puisse s’y prononcer de lui-même.

Espérant que la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) soit une opportunité pour que le leader de l’UFDG de pouvoir répondre avec arguments contre arguments de tout ce dont il est soupçonné. Aliou Condé a réitéré que la réactualisation de ce dossier n’effraie nullement pas le parti et son président. « Encore une fois, nous sommes très contents que ce dossier soit amené à la CRIEF parce que nous même, nous avons vraiment hâte de finir avec ce dossier. Cellou Dalein Diallo a été tellement présenté comme le plus grand prédateur politique en République de Guinée sans que jamais quelqu’un ne puisse donner une preuve quelconque ou de quelque nature que ce soit, comme quoi il serait coupable. On est sereins », a-t-il assuré en guise de conclusion.

Aliou Nasterlin