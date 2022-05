PROMOTION FÉMININE : les CAEF ont désormais leur site web !

Sous l’égide du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, la Direction générale des Centres d’autonomisation et d’entrepreneuriat des femmes/filles (DG-CAEF) a procédé au lancement officiel du site web des CAEF. La cérémonie de lancement officiel a regroupé ce mercredi à Conakry partenaires techniques et financiers et membres du gouvernement.

Le monde est en pleines mutations dans le domaine du numérique. Et la DG-CAEF ne veut pas être en reste. Un site web vient d’être mis à la disposition des centres. Une manière de rendre visible au-delà des frontières guinéennes les différentes productions des CAEF. « Nous avons procédé ce matin au lancement du site web des centres d’autonomisation et d’entrepreneuriat des femmes. C’est une initiative qui vise à promouvoir les produits que ces femmes, dans les CAF, réalisent. Les femmes dans les CAF ont des productions qui ne sont pas visibles malheureusement, et ; il fallait donc à travers cet outil permettre que ces produits soient visibles non seulement sur le plan national mais au niveau sous-régional et au niveau mondial. Cet outil permettra aux femmes, non seulement de faire connaître leurs produits finis, de nouer des partenariats à l’étranger parce que nous tendons à aller vers le e-commerce avec ces femmes qui produisent dans les CAF », a expliqué Hawa Camille Camara, directrice générale des CAEF.

Abondant dans le même sens, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté, a précisé : « C’est avec beaucoup de satisfaction que je partage avec vous cet instant solennel de lancement du site web de la Direction générale des Centres d’autonomisation et d’entrepreneuriat femmes /filles, désormais dédié à la visibilité et à la promotion des immenses qualités d’actrices économiques des femmes et filles de Guinée. En dotant les CAEF de cet important outil indispensable à la visibilité de vos nombreux produits, exotiques par essence, notre objectif premier est, d’une part, de rendre accessibles ces produits aux futurs consommateurs et, d’autre part, d’élargir notre marché à d’autres horizons en allant au-delà de nos frontières. Cette ambition d’agrandir notre zone d’influence commerciale, nous l’assumons car, elle répond à un véritable besoin de conquête d’une part significative des niches d’opportunités d’affaires présentes sur les marchés régionaux et internationaux auxquelles les femmes de Guinée ont aussi droit à l’instar de leurs consœurs de notre sous-région ».

Présent à cette cérémonie de lancement, les partenaires des CAEF entre autres le PNUD ont salué cette initiative qui vise à promouvoir les produits des CAF. « Je crois que cette plateforme va permettre de donner la visibilité attendue et les interactions nécessaires. Et donc on souhaite plein de succès à cette initiative et on fonde naturellement espoir que cette plateforme numérique de promotion et de visibilité des actions des CAEF permettra de donner un souffle nouveau, l´impulsion mobilisatrice à l’attention des partenaires », a souligné Luc Joël Grégoire.

Pour avoir donc des informations sur les différentes productions des CAF, les opportunités de partenariats ou encore les opportunités d’emplois, il suffit juste de visiter le site accessible à l’adresse : www.caf-guinee.com !

N’Famoussa Siby