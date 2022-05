SALON INTERNATIONAL DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT : le ministre Alpha Soumah annonce les couleurs

Du 14 au 21 mai 2022 se tiendra dans la capitale guinéenne la première édition du Salon international de la culture, du tourisme et de l’artisanat (SICTA). L’annonce a été faite ce jeudi 12 mai 2022 par le ministre de la Culture, du Tourisme de l’Artisanat, Alpha Soumah, lors d’une conférence de presse qu’il a animée dans les locaux de son département.

Cette première édition qui se tiendra à l’esplanade du Palais du peuple connaîtra la participation de 13 pays dont le Burkina Faso, pays invité d’honneur. L’occasion sera mise à profit par le département de tutelle pour présenter l’offre touristique, culturelle et artisanale de la Guinée à travers de nombreuses expositions locales et étrangères.

Cette rencontre sera également l’occasion de riches échanges avec le public autour des grandes thématiques qui se dérouleront durant une semaine.

Pendant le salon, des panels seront également organisés avec de nombreux intervenants de Guinée et des pays invités sous la thématique « Patrimoine et lutte contre la migration irrégulière ». Tous les soirs à partir de 19h, une séance de cinéma, le CINESICTA , sera proposé en plein air pour faire la découverte du cinéma guinéen et d’autres pays.

Il s’agit aussi de sept journées de partage et d’échanges pour parler de la problématique du développement de la culture, du tourisme et de l’artisanat, leur apport dans la croissance économique du pays et dans la création d’emplois.

A travers cette série d’activités, l’objectif est de créer un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes des trois secteurs en Guinée.

Quant aux objectifs spécifiques, il sera question d’organiser des échanges sous forme de concertations thématiques, un diagnostic est présenté par les acteurs et des perspectives de développement seront fixés, des actions prioritaires sont identifiées et un plan d’action sera adopté avec les parties prenantes pour permettre au secteur de jouer pleinement son rôle dans le développement de la Guinée.

Selon le ministre Alpha Soumah, en organisant ce salon l’objectif pour son département est de mettre en avant ce que la Guinée a comme acquis en matière de culture, de tourisme et d’artisanat. « Nous avons des créateurs, des artistes, nous avons des sites touristiques. Mais comment montrer tout cela à la face du monde ? Nous avons invité les pays frères, mais aussi quelques pays en dehors de notre continent pour venir exposer, partager leur savoir-faire avec nous. Nous allons aussi profiter pour montrer ce que nous avons de plus beau, montrer ce que nous avons en matière d’art culinaire. Nous allons inciter les gens à avoir tout cela », a expliqué « Bill de Sam ».

A la fin du SICTA, le ministère de tutelle et les partenaires invités auront identifié les principaux défis et opportunités qui se posent en terme de développement et d’épanouissement du secteur, mais aussi des mesures intégrées et cohérentes en faveur de l’adéquation des stratégies de mise en œuvre du développement du tourisme qui est un levier important de promotion du pays et également de création d’emplois face aux enjeux de développement du pays. Ils vont aussi formuler des recommandations et propositions concrètes pour développer la culture, le tourisme et l’artisanat en Guinée.

Balla Yombouno