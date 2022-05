Le congrès électif du Comité olympique guinéen prévu le 11 juin prochain sur fond de tensions

Le 11 juin prochain, se tiendront à Conakry l’assemblée générale et le congrès électif du comité olympique guinéen. L’information nous a été confirmée par une source proche du comité. Mais selon nos informations, ce rendez-vous tant attendu risque d’être reporté.

Et pour cause, certains dénoncent la « violation de l’article 4.a4.5 des statuts et règlement intérieur du comité olympique guineen » puisque les 3 membres désignés « pour composer la commission n’ont pas été élus à l’occasion d’une assemblée générale ». Plus grave encore, « un des membres releve directement du secrétariat général du comité olympique dont le secrétaire général est lui même candidat au poste de président ».

« Mounir SALL, candidat au poste de président, et une grande partie des fédérations récusent cette commission électorale, qu’ils accusent d’avoir pris position pour le camp adverse », nous a expliqué une de nos sources.

Au cas où le vote a lieu, le scrutin se tiendra à bulletin secret sous la conduite et la supervision de la commission électorale qui est, toutefois, au stade actuel contestée par certains acteurs.

Selon les textes du comité, le candidat qui obtiendra la majorité des suffrages exprimés sera élu. Si plus de deux candidats sont en lice et qu’aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour, un deuxième tour sera effectué entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour et le candidat qui recueillera la majorité des suffrages exprimés au deuxième tour sera elu.

En cas d’égalité de voix, il sera procédé à une nouvelle élection entre les deux candidats pour les départager.

Balla Yombouno