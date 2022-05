Entre la classe politique guinéenne et la junte du CNRD, chaque jour apporte son lot de tension et de crispation supplémentaire. Cela s’accompagnant d’une radicalisation des discours. C’est ainsi qu’à l’issue de la réunion qu’ils sont tenue ce mercredi 18 mai au siège de l’Union des forces républicaines (UFR), les partis membres du G58, le RPG-arc-en-ciel et ses partis alliés ont un peu plus durci le ton. Ils dénoncent ainsi « l’autoritarisme dont fait preuve le président de la Transition en fixant de la durée de la Transition de manière unilatérale ». Dans la même veine, ils s’élèvent contre l’interdiction des manifestations par le CNRD, de même qu’ils déplorent le « manque de discernement et la violation des droits dans les opérations relatives à la récupération des biens publics et privés ou à la lutte contre la corruption ». Et il découle de tout cela que les partis ayant pris part à la rencontre décident de la « mise en place d’une commission technique pour l’organisation matérielle des futures manifestations pacifiques ».

