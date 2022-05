URGENT : Alpha Condé se rend de nouveau à l’étranger pour des soins

À travers un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, dans la soirée de ce vendredi 20 mai, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) informe que l’ancien président Alpha Condé doit sortir de nouveau du pays pour des raisons de santé.

Dans son communiqué, le CNRD indique que le l’ancien président de la République « se rend à l’étranger pour des rendez-vous médicaux ».

Selon les nouvelles autorités, « cette décision s’inscrit non seulement dans le respect de la dignité et de l’intégrité de l’ancien président de la République, valeurs auxquelles le CNRD et son président le colonel Mamadi Doumbouya président de la transition ont souscrit depuis le 05 septembre 2021. Mais aussi piur des raisons humanitaires ».

Plus loin, « le CNRD et son gouvernement rassure l’opinion nationale et internationale que la prise cette décision a été faite dans la parfaite conformité aux dispositions procédurales d’ordres judiciaires ».

Pour combien de temps l’ancien chef de l’Etat doit passer à l’étranger ? Cela n’a pas été dit dans le communiqué du CNRD.

N’Famoussa Siby