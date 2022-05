Près de 5 tonnes de produits périmés incinérés à Kissidougou

Dans le cadre de la préservation des populations des risques pouvant découler de la consommation de produits impropres à la consommation, le service de contrôle et qualité de Kissidougou, a saisi en 2021 et début 2022 dans les différents marchés, des produits prohibés. Et ce 21 mai 2022, lesdits produits ont fait l’objet d’incinération, en présence des responsables du service contrôle et qualité, du commerce, des autorités communales et préfectorales.

Dans les détails, il s’agit de produits pharmaceutiques, des boissons non alcoolisées, des boîtes de conserve ainsi que d’autres produits alimentaires. « Notre équipe a saisi dans les différents marchés de Kissidougou du 1er janvier 2021 au 31 décembre de la même année, la quantité de 3368,13 kg de produits impropres à la consommation. La deuxième saisine a été faite du 2 avril 2022 à ce mois de mai. Là, on a pu saisir, 1593,37 kg, tous produits confondus. Soit un total de 4961,05 kg », a précisé Sékou Oumar Tall, responsable du service contrôle qualité.

Mettant l’occasion profit, la Directrice préfectorale du commerce de Kissidougou a réitéré l’engagement de son département à œuvrer pour que les marchés soient débarrassés des produits prohibés. « Nous serons tout temps sur le terrain pour retirer du marché des produits périmés. Notre lutte c’est comment préserver la santé de nos citoyens. Je demande la collaboration de tous pour atteindre cet objectif », plaide haite Tariba Kéita.

Quant à lui, le préfet de Kissidougou, qui a également pris part à l’opération, exhorte le département de commerce et ses démembrements à plus de rigueur. « Nous vous remercions pour ce travail abattu qui concourt à protéger notre population. Nous vous demandons de continuer en amplifiant les actions », lance colonel N’Famara Oularé.

C’est le dépotoir de Sogbon, situé à 3 km de Kissidougou qui a servi de cadre à l’opération d’incinération.

Niouma Lazare kamano pour ledjely.com