GUINÉE : fin de la première édition du SICTA

Les rideaux sont tombés ce samedi 21 mai 2022 sur la première édition du Salon international de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ( SICTA) après plus d’une semaine d’expositions, de vente et de shows. La cérémonie a été présidée par le président du Conseil national de la transition (CNT), représentant du Premier ministre.

Ce salon, premier du genre en Guinée, a connu la participation de 13 pays dont le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso en tant que pays invité d’honneur ayant pour objectif de mettre à la disposition des professionnels des secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat, un cadre de promotion approprié de leurs prestations et services, d’échanges interprofessionnels ainsi que d’affaires, susciter l’intérêt et l’adhésion des populations pour consommer les produits et services locaux, vendre la destination Guinée, mettre en évidence les fortes potentialités culturelles, touristiques et artisanales de la Guinée et des pays participants.

Représentant le ministre Alpha Soumah à cette cérémonie, le secrétaire général du département Faya François Bourouno n’a pas manqué de notifier les difficultés auxquelles son département a fait face pour organiser ce salon, avant de saluer le résultat. « Il y a eu assez de difficultés mais on a ce résultat qui nous rend fiers, qui nous rend heureux. En cela, le Salon international de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, nous le définissons comme une approche novatrice de promotion de la culture, du tourisme et de l’artisanat non seulement en Guinée mais aussi dans l’espace africain de manière à faire jouer pleinement à ces secteurs porteurs de croissance, leur rôle de levier important dans la création d’emplois et générateur de revenus pour le développement socio-économique de nos pays », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, Abdoulaye Tall le ministre burkinabè du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises a remercié les autorités guinéennes pour l’honneur fait à son pays lors de ce salon mais aussi des resulats obtenus lors de ce salon : “Notre séjour à Conakry a été bénéfique plus d’un titre, il a été mis à profit pour des échanges avec des pairs en charge du commerce et de l’industrie, de la communication et tout naturellement de la culture, du tourisme et de l’artisanat. Ces rencontres nous ont permis d’échanger sur des points communs que nos départements ont décidé d’initier. Une coopération en vue d’échanger sur les meilleures pratiques à dupliquer dans mon pays. Les techniciens de nos différents ministères ont organisé des séances de travail et des échanges en B to B sur les questions d’ordre spécifique. À ce sujet, un mémorandum est en voie d’approbation entre les secrétaires généraux des départements en charge de la culture de nos deux pays, en vue d’un meilleur suivi de la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées ».

Représentant le Premier ministre qui est en déplacement, Dr Dansa Kourouma président du CNT a remercié les pays invités pour leur participation à la réussite de cette première édition du SICTA, notamment le Burkina Faso dont il lie le destin à celui de la Guinée : « Toute démocratie qui n’est pas bâtie sur la culture est emportée par le vent. C’est pourquoi parler de culture maintenant, c’est donner un sens au processus de refondation engagé par nos deux états, par nos deux peuples. Aussi voudrais-je remercier l’ensemble des participants pour leur grande implication en faisant briller de mille feux les secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat en Guinée ».

La cérémonie a pris fin par des remises de cadeaux de la part du Niger et du Burkina Faso aux autorités guinéennes.

Balla Yombouno