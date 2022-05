Malgré les moments difficiles, la jeunesse du RPG commémore les 31 ans du retour d’Alpha Condé

En d’autres circonstances, l’évènement aurait été plus festif. Mais avec un Alpha Condé déchu de son pouvoir, rendu fragile par l’âge et un état de santé chancelant et dans le viseur de la justice, la jeunesse du RPG-arc-en-ciel n’avait pas le cœur à la fête. Ainsi, c’est avec une lecture du saint qu’elle a commémoré ce dimanche 22 mai 2022, la date anniversaire du retour du leader historique du parti. C’était un certain 17 mai 1991.

Même si le décalage entre l’homme qu’il décrit et l’image qu’on se fait désormais du président Alpha Condé est patent, Sekou Nana Sylla, membre de la jeunesse du RPG-arc-en-ciel, a tenu néanmoins à rappeler : « Le 17 mai 1991, après une longue période d’exil, le président Alpha Condé est rentré avec l’espoir d’apporter la démocratie au peuple de Guinée. C’est le lieu pour nous de lui rendre un hommage vibrant. Avant de revenir, son passeport avait été confisqué, il a tout risqué. Il s’attendait au pire, mais pour sa patrie, il a fait don de lui-même, il est venu ouvrir la porte de la démocratie…nous devons rappeler à la jeunesse guinéenne en général et à celle du RPG en particulier, que le président Alpha Condé a été un homme de paix, un homme qui n’a voulu que du bonheur du pays ». D’ailleurs, lui-même finit relever le contraste. « Le destin l’a (certes) conduit là où il est aujourd’hui, mais cela ne peut pas nous empêcher de le célébrer », note-t-il en effet.

Se prononçant sur la transition ayant découlé du coup d’Etat du 5 septembre 2021, Sékou Nana formule le vœu qu’à la fin de cette parenthèse, « on ne connaisse aucune marche violente, que le vaincu après les élections présidentielles appelle le vainqueur pour lui dire félicitations. Main dans la main, en compatriote, qu’on accepte le dialogue, qu’on consente à parler de la Guinée et de ses problèmes, qu’on avance ensemble »

Lansana Komara, secrétaire administratif du parti, lui aussi admet que les moments ne sont pas les meilleurs que le RPG ait connus. C’est pourquoi la commémoration à la fois joie et tristesse. Joie d’abord se rapportant au souvenir de l’évènement dont c’est l’anniversaire. « Cette date historique que nous fêtons aujourd’hui, à laquelle le professeur Alpha Condé est rentré, c’est le mercredi 17 mai 1991 à Conakry. Ce jour, on disait qu’il ne pouvait pas rentrer, il n’est pas Guinéen, il n’a pas de passeport guinéen. Mais il est venu avec son acte de naissance et ce jour il a été triomphalement accueilli par le peuple de Guinée ». Mais il y a aussi un point de tristesse, car, reconnait l’ancien ministre de l’Enseignement technique : « Aujourd’hui, elle est fêtée sous un autre angle comme vous le voyez. Alors le parti se trouve dans une situation particulière, c’est pourquoi la jeunesse avec l’appui de la direction nationale du parti a décidé de fêter par la lecture du saint coran. Lire le coran, prier pour notre leader, prier pour tous nos camarades qui sont aujourd’hui dans les difficultés, prier pour le parti pour que nous puissions ré-émerger encore ».

Balla Yombouno