TABAC : un spécialiste se penche sur les composantes nocives de la cigarette

Le 31 mai de chaque année est dédiée à la lutte contre le tabac. C’est l’occasion de mettre en exergue les effets du tabagisme sur la santé humaine et de mener des actions notamment de sensibilisation en vue d’aider à lutter contre le phénomène. A l’occasion, la rédaction de Ledjely.com a rencontré Dr Ibrahima Sory Barry, médecin à l’hôpital national Donka pour évoquer avec lui, la pertinence de l’institution de la journée mondiale, mais aussi les conséquences pouvant découler de l’addiction au tabac.

Selon ce médecin, l’adoption de la journée sans tabac résulte d’un constat amer. « Il y a 4 décennies, l’OMS a initié une journée spéciale pour aider les personnes qui fument à arrêter. Et pour savoir pourquoi l’organisation mondiale de la santé a dédié cette date à la lutte contre le tabac, il faut d’abord savoir qu’est-ce que le tabac représente ». Justement poursuit-il : « Il faut savoir que le tabac tue plus de 6 millions de personnes chaque année. 5 millions parmi ces personnes sont des fumeurs actifs. Mais plus de 600 000 personnes de ces 6 millions sont des personnes qui ne fument pas directement. Ils inhalent involontairement la cigarette. Et, également selon beaucoup d’études scientifiques il est révélé que le tabac est la première cause de décès évitable dans le monde. Et si la tendance actuelle continue, le tabac pourrait tuer jusqu’à 8 millions de personnes d’ici 2030 ».

Le médecin en profite pour donner d’amples sur le caractère nocif du tabac. « La fumée qui se dégage de la cigarette allumée contient plus de 4000 substances nuisibles. Substances parmi lesquelles plus de 100 peuvent entraîner des problèmes de santé directs et graves chez l’homme », indique Dr. Barry. Au nombre de ces mêmes substances, note-t-il, il y a la nicotine. Un composant dont le médecin qu’est la « drogue la plus consommée parce que c’est elle qui entraîne la dépendance en ce qui concerne la consommation de la cigarette c’est-à-dire c’est ce qui donne l’envie de fumer ». Un autre composant néfaste, c’est le monoxyde de carbone. Un « gaz toxique qui entraine les maladies cardiaques qu’on appelle l’infarctus du myocarde », à en croire Dr. Barry. Le spécialiste relève aussi le goudron, un ensemble de substances qui « peuvent entraîner des cancers tels que : les cancers du poumon, les cancers de voies aériennes supérieures, les cancers de l’œsophage ».

N’Famoussa Siby