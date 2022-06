Éliminatoires CAN 2023: la Guinée s’incline face à l’Égypte

La Guinée a entamé ce dimanche 5 juin 2022 les éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Cette première sortie contre les pharaons d’Égypte, finalistes de la dernière édition de la CAN, a été sanctionnée par une défaite (1-0).

En déplacement en Egypte au compte de la première journée du groupe D, le Syli a pêché par son manque d’efficacité. Les Guinéens qui auraient dû marquer au moins deux buts ( 55e avec Thierno Barry qui rate son face à face avec Abou Gabal et 75e avec Amadou Diawara qui rate une occasion en or) ont été punis dans les ultimes minutes du temps réglementaire. A la 87e, Mostafa Mohamed, sorti du banc, profite des largesses de la défense guinéenne pour marquer l’unique but de la rencontre.

C’est une première défaite donc pour le Syli national dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Il faudra avoir un bon résultat face au leader du groupe, le Malawi, vainqueur de l’Éthiopie (2-1), le 9 juin à Conakry pour retrouver la confiance même si globalement le Syli à la surprise générale s’est bien comporté techniquement et tactiquement face au vice-champion d’Afrique ce soir.

TMBB, ledjely.com