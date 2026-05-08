Guinée : le SADEN Job Day 2026 clôture sa phase préparatoire avec 160 jeunes formés à l’emploi

Après plusieurs jours de formation intensive, la phase préparatoire du Salon des entrepreneurs et de l’emploi de Guinée (SADEN) Job Day 2026 a officiellement pris fin ce jeudi 7 mai, dans un complexe hôtelier de la capitale.

Pendant quatre jours, 160 jeunes Guinéens en quête d’emploi ont bénéficié d’un accompagnement destiné à renforcer leurs compétences et à améliorer leurs chances d’insertion professionnelle, en prélude au Job Day prévu le 5 juin prochain.

Cette initiative vise à rapprocher les compétences des jeunes diplômés des besoins réels des entreprises. Les participants ont été formés sur plusieurs modules, notamment la conception de CV, les techniques d’entretien d’embauche ainsi que les attitudes professionnelles à adopter face aux recruteurs.

Dans son allocution, le président du comité d’organisation du SADEN, Sékouba Mara, a rappelé l’évolution du salon et la volonté des organisateurs d’intégrer davantage la problématique de l’emploi à celle de l’entrepreneuriat.

« Cette fois-ci, les demandeurs d’emploi ont rencontré des opportunités sur place à travers des prix qui sont donnés lorsqu’il s’agit des porteurs de projets, parce que nous avons des prix SADEN que nous décernons aux meilleurs projets », a-t-il expliqué.

Revenant sur les précédentes éditions du salon, il souligne : « Nous avons eu quatre éditions consacrées aux partages liés à l’écosystème entrepreneurial dans notre pays. À chaque fois, nous avons choisi des thèmes pouvant aider à booster un secteur privilégié de notre économie à travers des renforcements de capacités, des compétitions, des panels et d’autres ateliers qui constituent le SADEN, sans oublier les expositions ».

Selon lui, l’introduction du volet emploi répond à une nécessité d’élargir l’impact du salon.

« Nous nous sommes dit que le volet entrepreneurial avait évolué et que sa maîtrise était acquise. Nous pouvions donc associer autre chose pour être plus dynamiques. Et comme l’emploi et l’entrepreneuriat vont de pair, cette fois-ci, le volet emploi est associé, même si les autres aspects sont maintenus afin d’élargir davantage le champ d’intervention du SADEN », a déclaré Sékouba Mara.

Il a également annoncé que plus d’une centaine d’offres d’emploi ont déjà été confirmées par des entreprises qui participeront au Job Day du 5 juin prochain.

« Nous avons aujourd’hui plus d’une centaine d’offres d’emploi confirmées par des entreprises qui seront présentes le 5 juin pour recruter ces demandeurs. Sur les 160 participants, nous pensons qu’au soir du cinquième jour du SADEN, donc le 5 juin, entre 60 et 80 % auront la chance d’être retenus ou reprogrammés dans des entreprises afin de faciliter leur insertion », a-t-il déclaré.

Parmi les formateurs mobilisés figurait Fodé Doumbouya, directeur des ressources humaines de MSC Guinée et coach du programme. Celui-ci a insisté sur les difficultés rencontrées par les participants, majoritairement novices dans le monde professionnel.

« Le défi, c’était que la majeure partie des participants en étaient à leur première expérience. Ils n’avaient aucune idée des sujets abordés. Il a donc fallu les accompagner sur tous les aspects afin de leur expliquer, dans la mesure du possible, les éléments clés nécessaires pour réussir une interview et concevoir un CV efficace », a-t-il expliqué.

Le formateur s’est toutefois réjoui de l’engagement des jeunes durant les sessions.

« Le bilan est très intéressant, positif, même très positif, dans la mesure où ce sont des jeunes qui avaient une réelle envie, mais qui étaient dépourvus de moyens, d’aptitudes et même d’astuces pour aborder ces questions-là. Il faut aussi retenir que dans les universités, ce ne sont pas des choses qu’on leur apprend. C’est donc une très belle opportunité pour eux d’être en contact avec des professionnels du métier, surtout des recruteurs expérimentés », a-t-il affirmé.

Du côté des bénéficiaires, l’initiative suscite beaucoup d’espoir. Diplômé en relations internationales et diplomatie, Mahmoud Kaba dit avoir acquis des outils essentiels pour son insertion professionnelle.

« Durant ces quatre derniers jours, j’ai appris comment développer un CV percutant et comment réussir efficacement un entretien d’embauche. Nous avons été outillés par des experts en ressources humaines », a-t-il confié.

Le jeune diplômé estime également que cette formation lui a permis de reprendre confiance.

« Cela m’a permis, dans un premier temps, d’avoir davantage confiance dans les opportunités d’emploi. Comme vous le savez, lorsqu’on est jeune et qu’on ne reçoit pas de retour des employeurs, on a tendance à se décourager. On nous a surtout fait comprendre qu’il fallait renforcer notre CV et mieux travailler les candidatures envoyées aux recruteurs afin d’avoir plus de chances d’être appelés », a-t-il souligné.

Avec plus d’une centaine d’offres d’emploi déjà annoncées et plusieurs entreprises attendues pour les recrutements, le SADEN Job Day 2026 s’annonce comme une importante plateforme de mise en relation entre jeunes diplômés et employeurs en Guinée.

Aminata Camara