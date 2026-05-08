Sommet Inde-Afrique 2026 : New Delhi veut bâtir « un partenariat plus audacieux, inclusif et tourné vers l’avenir »

Selon lui, cette coopération remonte à plusieurs siècles à travers les échanges commerciaux dans l’océan Indien, avant de se consolider durant les luttes contre « le fléau du colonialisme et de l’apartheid ».

« L’Afrique a toujours occupé une place centrale dans la politique étrangère de l’Inde, guidée par l’égalité, le respect mutuel et le progrès partagé », a déclaré l’ambassadeur, SEM. Sandeep Sood soulignant que New Delhi accorde une attention particulière à son partenariat avec le continent africain.

Le diplomate a rappelé que le Forum Inde-Afrique, institutionnalisé depuis 2008, vise à structurer les relations entre les deux parties au-delà des simples partenariats bilatéraux. Depuis la tenue du dernier sommet, les relations indo-africaines « se sont considérablement renforcées dans tous les domaines de coopération », a-t-il assuré.

Placée sous le thème « IA SPIRIT – Partenariat stratégique Inde-Afrique pour l’innovation, la résilience et la transformation inclusive », cette quatrième édition ambitionne de poser les bases d’une nouvelle dynamique entre les deux espaces.

« Le prochain sommet du Forum Inde-Afrique constitue une occasion majeure d’approfondir nos liens et de construire un partenariat plus audacieux, inclusif et tourné vers l’avenir », a insisté l’ambassadeur.

Tous les pays africains ont été conviés à cette rencontre de haut niveau, qui réunira également la Commission de l’Union africaine, les communautés économiques régionales ainsi que plusieurs institutions panafricaines, notamment la Banque africaine d’import-export et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Interrogé sur les principaux axes de coopération entre l’Inde et la Guinée, le diplomate a cité plusieurs secteurs prioritaires.

« Il y a quelques semaines, nous avons accueilli une délégation d’hommes d’affaires indiens venue explorer les opportunités de coopération avec la Guinée. Les échanges ont porté sur les infrastructures, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, les bâtiments ainsi que la digitalisation. Ce sont aujourd’hui les principaux domaines sur lesquels nous concentrons nos efforts. Nous accordons également une attention particulière à la coopération agricole, car la sécurité alimentaire demeure une priorité », a-t-il expliqué.

Concernant les secteurs guinéens qui attirent particulièrement les investisseurs indiens, l’ambassadeur a évoqué l’intérêt croissant pour plusieurs domaines clés de l’économie nationale.

« Parmi les entreprises présentes, certaines s’intéressent au développement des infrastructures, à l’agriculture, à l’industrie pharmaceutique, aux paiements digitaux ainsi qu’aux biens de consommation. Il existe déjà des partenariats dans plusieurs de ces secteurs, mais l’Inde souhaite les renforcer davantage et hisser cette coopération à un niveau supérieur avec la Guinée », a-t-il affirmé.

Le diplomate a également révélé un détail symbolique lié au gigantesque projet minier guinéen.

« Les locomotives destinées au programme Simandou 2040 ont été assemblées en Inde. Cela illustre également le niveau de coopération entre nos deux pays », a-t-il indiqué.

Le représentant de l’Inde a aussi salué la convergence entre le programme indien « Viksit Bharat 2047 », l’« Agenda 2063 » africain et le programme guinéen « Simandou 2040 », qui poursuivent tous l’objectif d’« une croissance durable et inclusive ».

Dans son intervention, l’ambassadeur a rappelé que l’Inde a récemment ouvert 17 nouvelles missions diplomatiques en Afrique, portant leur nombre total à 46, preuve selon lui « de l’engagement constant » de New Delhi envers le continent.

Il a également évoqué le soutien de l’Inde à l’intégration de l’Union africaine au G20 en 2023, estimant que cette décision permet désormais aux pays du Sud de « contribuer davantage à la gouvernance mondiale ».

En marge du sommet, plusieurs activités économiques, culturelles et diplomatiques sont prévues, notamment un dialogue d’affaires Inde-Afrique, une exposition économique, un festival de musique et de danse ainsi qu’un dialogue Track 2.

Autre annonce majeure : New Delhi accueillera le 1er juin 2026 le premier sommet de l’Alliance internationale pour les grands félins (IBCA). L’ambassadeur a précisé que la Guinée figure parmi « les premiers pays à avoir rejoint l’IBCA », une initiative destinée à renforcer la conservation mondiale des grands félins.

À travers ce sommet stratégique, l’Inde affiche clairement son ambition de consolider son influence en Afrique et de bâtir avec le continent un partenariat fondé sur « le respect, la solidarité et la collaboration ».

N’Famoussa Siby