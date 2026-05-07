Kankan : plus de 170 cartons de médicaments prohibés saisis par les douanes

Les services des douanes de Kankan ont réalisé une importante opération contre le trafic de produits pharmaceutiques prohibés. Pas moins de 171 cartons de médicaments jugés impropres à la consommation ont été interceptés à bord d’un minibus en provenance de Faranah.

La présentation de cette saisie spectaculaire a eu lieu ce jeudi 7 mai 2026 dans les locaux de la direction régionale des douanes, au quartier Kankan-Koura, en présence des autorités administratives, judiciaires et sanitaires.

Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Fodé Bintou Keïta, l’opération fait suite à des renseignements faisant état du passage suspect d’un véhicule transportant des produits pharmaceutiques vers la ville.

Après exploitation des informations recueillies, les agents de la Brigade spéciale d’intervention rapide (BSIR) ont procédé à l’interception du minibus. Les contrôles effectués par des professionnels de santé ont ensuite confirmé que les produits saisis étaient impropres à la consommation et représentaient un véritable danger pour la santé publique.

Le magistrat a également révélé que des tentatives de corruption auraient été menées par des individus actuellement en fuite afin d’obtenir la libération de la cargaison.

« Les agents ont refusé toute tentative de corruption et ont privilégié la protection de la santé publique », a-t-il déclaré, saluant le professionnalisme et l’intégrité des officiers engagés dans cette opération.

De son côté, le directeur régional des douanes de Kankan, David Kemo Feindouno, a expliqué que cette saisie est le résultat des nouvelles mesures de surveillance et des consignes récemment données par la direction générale des douanes.

Il a également invité les citoyens à renforcer leur collaboration avec les services de sécurité en signalant toute activité suspecte.

Les autorités judiciaires ont enfin annoncé que les 171 cartons de médicaments saisis seront incinérés dans les prochains jours afin d’éviter tout risque pour les populations.

Michel Yaradouno, depuis Kankan