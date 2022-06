GAOUAL : Cellou Baldé accuse le ministre Ousmane Gaoual Diallo après le blocage d’une délégation de l’UFDG

Une délégation de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), conduite par l’ancien député uninominal de Labé, Cellou Baldé, a passé un sale temps dans la préfecture de Gaoual ce mardi 07 juin 2022. Venue dans le cadre de la remobilisation de la troupe pour les prochaines échéances électorales, la délégation du parti de Cellou Dalein Diallo s’est vue obligée d’écourter son séjour.

C’est Cellou Baldé qui a fait l’annonce sur les réseaux sociaux à travers sa page Facebook. Selon lui, le responsable de cette situation n’est pas inconnu. Il point un doigt accusateur à Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, et porte-parole du gouvernement de la transition, exclu de l’UFDG il y a quelques jours.

« La délégation de l’UFDG est bel et bien arrivée à Gaoual ce mardi 07 juin 2022 aux environs de 15h et a été reçue par les responsables politiques et élus du parti pendant près de 45mn avant d’être brusquement interrompue par le préfet de Gaoual, le colonel Augustin Fassiadouno. Le préfet, en interrompant illégalement et sans motif valable la réunion d’un parti politique dans l’enceinte de son siège, fait preuve d’excès de zèle et d’abus d’autorité en violation flagrante de la Charte de la transition et du communiqué du CNRD. Il faut cependant préciser que sur instruction de Ousmane Gaoual Diallo, des jeunes drogués ont tenté en vain de nous agresser et de nous empêcher de rallier le siège du parti », a accusé Cellou Baldé.

Accusé des manœuvres subversives contre le parti, Ousmane Gaoual Diallo a été exclu de l’UFDG par le président Cellou Dalein Diallo, sur recommandation du bureau exécutif politique.

N’Famoussa Siby