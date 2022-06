POLÉMIQUES SUR LES FEUILLES D’EXAMENS : le DCE de Ratoma apporte des précisions

La situation des nouvelles copies des examens était au centre d’une conférence de presse de l’intersyndicale de l’éducation (FSPE, SNE et SLECG) pour faire le bilan de l’examen d’entrée en 7e année. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général du SNE a émis quelques réserves sur la qualité de ces copies.

Pour Mickel Pépé Balamou, les « stickers qui sont sur les copies d’examen lorsqu’on veut les enlever, ils s’enlèvent avec le PV ».

Une affirmation que le directeur de l’éducation de Ratoma (DCE) a quasiment démentie. « On a reçu de stickers de bonnes qualités (…) Ces feuilles, non seulement réduisent l’effort physique mais aussi on ne porte plus les anonymats. Les feuilles quittent le centre [d’examen], ça va dans le centre de compilation et de là ça va au centre de correction », a expliqué le DCE.

Cette année, la commune de Ratoma a présenté 29 132 candidats dont 14 761 filles, répartis entre 54 centres dont 2 centres franco-arabe.

N’Famoussa Siby