ACCIDENT DE BOKÉ : le bilan passe à 11 morts

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 13 juin 2022 sur la nationale Conakry-Kamsar. Si dans un premier temps, on évoquait 6 morts, désormais le bilan est passé à 11 victimes et de nombreux blessés. C’est un véhicule de transport en commun qui est venu se heurter à une voiture du cortège du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo.

Le drame s’est produit à 2 kilomètres de la localité de Tamaransi. Le colonel Mory Kaba, de l’équipe de communication du ministère de la Sécurité, qui était dans cortège ministériel explique les circonstances de l’accident : « Après la revue des troupes à Boké, on voulait se rendre à Kalaboui puis continuer sur Kamsar. Après le pont de Tamaransi, à 2 kilomètres de Kalaboui, il y avait un véhicule qui était derrière nous et qui était engagé à nous dépasser. Mais il se trouvait qu’il y avait un autre taxi qui était en provenance de Kalaboui. Le taxi voulant éviter le véhicule, est venu se heurter à un des véhicules du cortège ». Quant au bilan, l’officier en communication indique : « Aux dernières nouvelles, il y a eu 11 morts et plusieurs blessés graves ».

A la suite de cette nouvelle tragédie qui intervient après celle de samedi dernier, avec 13 morts, et l’accident de ce lundi à Kankan, avec 5 morts, la mission du ministre sur Kamsar a été annulée et le premier ministre Mohamed Béavogui, informé des évènements, est en route pour les salutations d’usage, nous rapporte Colonel Mory.

Pour l’heure, aucun mort n’a été signalé dans les rangs de la délégation ministérielle. Toutefois, on dénombre quatre blessés.

