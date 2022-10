DIALOGUE POLITIQUE : l’ANAD, le RPG et Cie rejettent l’arrêté de Bernard Goumou

Une nouvelle fois, les acteurs majeurs de la classe politique ne seront pas autour de la table de dialogue que le premier ministre souhaite lancer prochainement. En effet, dans une déclaration qui a sanctionné la rencontre qu’elles ont eue ce lundi 3 octobre, les coalitions politiques de l’ANAD, du RPG, de la CORED et du FNDC politiques disent rejeter l’arrêté de Dr. Bernard Goumou qui nomme les trois facilitatrices du cadre de dialogue. En gros, elles dénoncent l’unilatéralisme des autorités, le rôle figuratif réservé au médiateur de la CEDEAO et réitèrent la condition que le dialogue doit mettre en face-à-face le CNRD et le gouvernement d’une part, et de l’autre, les acteurs politiques et de la société qui ont des revendications sur la conduite de la Transition.