Mohamed Lamine fait une attaque et meurt après le but égalisateur de M’bappé

La passion du football peut parfois prendre une tournure tragique. C’est ainsi que la finale de la coupe du monde, Qatar 2022, qui s’est jouée ce dimanche 18 décembre a fait une victime à Conakry. Mohamed Lamine Sylla, la cinquantaine et père de quatre enfants, un inconditionnel de Lionel Messi, a fait une attaque et est mort après le but égalisateur de l’attaquant français, Kylian M’bappé. Les faits se sont déroulés précisément au quartier Gbessia, dans la commune de Matoto.

Rencontré ce lundi matin par nos reporters, Dr. Sylla, pédiatre au centre de santé de Gbessia port 1 et frère du défunt, explique les circonstances dans lesquelles Mohamed Lamine Sylla a trouvé la mort :

« Hier, j’étais assis avec lui à la télé, en compagnie de nos voisins. On regardait tous le match de la finale entre Argentine-France. On lui a servi à manger, il a pris deux cuillérées et a dit qu’il est rassasié. Mais moi j’ai dû m’absenter quelques minutes, pour répondre à un appel. J’étais donc avec ceux qui étaient venus me solliciter quand une personne est venue en courant me chercher. On m’a dit que mon frère est tombé. On l’a pris pour aller l’examiner. Mais il s’est avéré qu’il était déjà mort. Il a fait cette crise cardiaque quand M’bappé a égalisé pour la France durant le temps réglementaire ».

Dr. Sylla est formel : « Même si par le passé, il avait des maux de ventre, ce n’est pas là la cause de sa mort. Mais c’est plutôt quand M’bappé a marqué le second but qu’il a piqué une crise ».

A noter que le défunt était en séjour auprès de son oncle à Gbessia. Son épouse et ses enfants, quant à eux, sont en Sierra Léone.

Fodé Soumah