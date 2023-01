Diplomatie parlementaire : Dr Dansa KOUROUMA fait carton plein à Lomé

Le Président du Conseil National de la Transition fidèle à son combat pour le rayonnement de la diplomatie parlementaire et de l’image de la Guinée à l’étranger, vient de s’illustrer encore, cette fois au Togo. C’était à l’occasion d’un sommet parlementaire sur la Sécurité et le Terrorisme.

Dans un discours panafricaniste, digne des pères des indépendances, Dr Dansa KOUROUMA a impressionné ses collègues parlementaires. Avec son traditionnel franc parler, le Président du CNT, décontracté, a rappelé dans un langage imagé, les mécanismes d’incursion et les effets dévastateurs du terrorisme qui sèment pillage, horreur et désolation dans le monde, notamment en Afrique. Pour Dr Dansa KOUROUMA, le terrorisme s’attaque aux sociétés où l’injustice sociale est parfois transformée en mode de gouvernance, créant ainsi, un déficit de confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Pour juguler ce fléau, le Président du CNT a interpellé les parlementaires sur la nécessité d’instaurer un système de gouvernance qui tient compte des valeurs africaines en vue de garantir la paix sociale et la stabilité des institutions. Une démarche qui doit également mettre la jeunesse au cœur des différentes politiques publiques. Car, pour lui, avec le chômage et la paupérisation de la société, les jeunes constituent à la fois, des acteurs et victimes de la violence. Ils sont de véritables proies faciles pour les terroristes.

Cette rencontre était donc un moment opportun pour appuyer les différents mécanismes déjà mis en place pour aider les États à relever les défis de la sécurité et du développement. Ce sont entre autres, le Comité des services de renseignement et de sécurité, le Mécanisme de l’Union africaine pour la Coopération Policière (AFRIPOL) et le Centre Africain pour l’Etude et la Recherche sur le Terrorisme (CAERT).

Dans la capitale togolaise, le Président de l’organe législatif de la Transition a été reçu par le Président Togolais. Ce tête-à-tête entre Dr Dansa KOUROUMA et Faure GNASSINGBE vise à renforcer et à solidifier les relations de coopération qui ont toujours existé entre Conakry et Lomé.

Dr Dansa KOUROUMA a eu l’opportunité de présenter les progrès enregistrés en Guinée depuis la prise du pouvoir par l’armée le 5 septembre 2021, le niveau de satisfaction de la population sur les efforts du Gouvernement actuel et le leadership du Président de la Transition.

Aussi, la volonté de la Guinée à entretenir au maximum les meilleures relations de collaboration et de partenariat dans une ambiance de confiance entre les différents pays qui composent l’espace CEDEAO et tous les pays africains. Il dira que : « la Guinée est un pays panafricaniste qui a une histoire avec l’Afrique, avec la CEDEAO et le monde ».

Il a également transmis au Président de la République togolaise, les salutations et les amitiés du Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et tout son Gouvernement, mais aussi les salutations du peuple de Guinée qu’il a l’honneur de représenter à cette rencontre.

Le Président du CNT a en outre rencontré la délégation parlementaire du Conseil de la Shura du Qatar. Au menu des échanges, activer la coopération parlementaire entre la Guinée et le Qatar. Ce premier contact a suscité beaucoup d’engouements avec l’idée de création d’un groupe d’amitié entre le CNT Guinée et le Conseil de la Shura du Qatar.

La Cellule de Communication du CNT