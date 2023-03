RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : l’AGT outille femmes et jeunes sur les enjeux de la transition énergétique

L’Association Guinéenne pour la Transparence ( AGT) a organisé ce vendredi 17 mars ,un atelier de renforcement des capacités des femmes et des jeunes sur les enjeux de la transition énergétique. Initié par l’AGT et soutenue techniquement et financièrement par la coalition nationale ‘’publiez ce que vous payez -Guinée’’, cette activité organisée dans un hôtel de la place a mobilisé plusieurs structures. Son objectif est de renforcer la compréhension des femmes et des jeunes sur les enjeux géostratégiques liés à l’exploitation des minéraux de transition énergétiques en Guinée.

Selon Oumar Kanna Diallo, cet atelier résulte des constats faits par rapport à l’exploitation des ressources minières et par rapport aussi à un thème de l’actualité qui est aujourd’hui central dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, c’est-à-dire la transition énergétique. « A l’association guinéenne pour la transparence, dans notre rôle de veille et d’alerte, nous avons estimé qu’il est important d’accompagner les couches vulnérables, Notamment les jeunes et les femmes surtout pour s’approprier de ce thème tant important qui est d’actualité pour que le pays ne soit pas à risque et pour que les préoccupations des femmes et des jeunes soient prises en compte au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique. » à expliqué le président de l’AGT. Avant d’ajouter : « nous vivons dans un pays minier et nous disposons des minerais de transition. Depuis que nous avons appris que l’État à fait une contractualisation avec des entreprises minières par rapport à exploitation de ces minerais de transition , nous avons estimé qu’il est important de préparer les couches vulnérables. »

Pour sa part, Alpha Abdoulaye Diallo, président de la commission des affaires économiques et développement durable au CNT quant à lui encourage et félicite l’AGT et ses partenaires pour avoir lancé cette thématique dans le cadre de la transition énergétique. Il estime qu’aujourd’hui le monde est dans une révolution énergétique, et le monde veut passer des énergies faucilles aux énergies renouvelable. « C’est ce qu’on appel la transition énergétique. La Guinée est dans un carrefour stratégique parce que nous disposons des minerais critiques, des minerais de transition qu’on appel le graphite. Et le graphite contribue à plus de 400% dans le matériel des énergies renouvelables », indique t-il. D’ailleurs, il pense qu’il est important que la société civile engage une démarche inclusive pour prendre en compte les femmes et les jeunes dans le cadre de la gouvernance des énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique. « Il est également important que la société civile accompagne l’État dans l’élaboration des stratégies et politique dans le cadre de l’implication de toutes les couches de la nation », estime Alpha Abdoulaye Diallo. Deux thèmes seront développés au-cours de cette journée. Premièrement sur le genre et les industries dans les industries extractives et deuxièmement, c’est le thème concernan les femmes et les jeunes dans le changement climatique en lien avec la transition énergétique.

Bintou Kouyaté participante se réjouie le fait de participer à cet atelier « je ressens un grand plaisir d’être là. Cette formation va m’aider à avoir davantage une compréhension sur le thème qui va être développé. Et j’espère vraiment qu’à la fin de cet atelier, j’aurais acquis toutes les informations nécessaires sur la transition énergétique », souhaite- t-elle.

Ibrahima Kindi