Conakry : le quartier Coronthie continue à pâtir de l’évasion de Claude Pivi

L’attaque de la Maison centrale, le samedi 4 novembre 2023, qui avait débouché sur l’évasion du colonel Claude Pivi, a encore des répercussions pour certains habitants de la commune de Kaloum. Dans les environs de la prison civile où sont détenus Moussa Dadis Camara et ses co-accusés dans le procès du massacre du 28 septembre, l’espace de liberté est particulièrement restreint depuis cette attaque.

C’est surtout dans le secteur Gelbart, situé dans ce quartier, où notre reporter a recueilli les plaintes. « Des dispositions sont prises par les autorités suite à l’évasion des détenus, puisqu’on peut dire que la prison est presque dans mon secteur », admet Makoya Fofana, cheffe du secteur. Plus concrètement, indique-t-elle : « À partir de 23h, tout le monde est déjà dans sa maison par mesure de sécurité. Puisque la maison d’arrêt n’est pas loin de ma zone de contrôle. Par contre, les autres secteurs plus éloignés de la prison, les citoyens sont libres de leur mouvement ».

La situation est telle que la tension peut quelquefois monter. « Effectivement, ça a failli barder entre les jeunes et les agents qui étaient postés là. Mais finalement, tout est rentré en ordre et le dispositif a été remplacé. En lieu et place des forces spéciales, ce sont les éléments du Bata qui sont là », révèle encore la cheffe du secteur Gelbart.

Insistant sur le fait que les « citoyens sont terrorisés, leur liberté de se mouvoir violée et une obligation d’accepter à eux imposée », la cheffe du secteur appelle à la délocalisation de la prison. « Nous souhaitons d’ailleurs que la maison centrale soit déplacée, comme d’ailleurs elles (autorités) avaient prévu de l’envoyer à Dubreka ou les détenus ne peuvent pas s’évader », sollicite Makoya Fofana. Qui trouve que la Maison centrale de Coronthie, construite à durant la colonisation, est plutôt vieillissante. Une doléance qu’elle soumet en raison des risques et menaces contre les citoyens de son secteur. « Nous voulons vraiment cela, puisque nous ne supportons plus ces des tirs quelquefois à balle réelle et vous savez combien de fois les quartiers sont peuplés. Les enfants, des personnes âgées et des femmes sont là c’est vraiment terrifiant », insiste-t-elle.

Contrairement à la première responsable du secteur Gelbart, le président du conseil de quartier de Coronthie 1 El hadj Momo Soumah pense que le motif de cette mesure étant bien connu. Par conséquent, les citoyens doivent l’accepter estime-t-il. « C’est vrai que les autorités ont érigé des barrages ici, mais seulement la nuit et ça aussi depuis l’événement du 4 novembre. Les agents n’ont jamais arrêté, frappé ou insulté quelqu’un, mais dès que tu viens, ils te demandent de faire demi-tour. C’est quand tu n’obéis pas que ça dégénère entre vous. Et c’est très rare aussi », explique le président du conseil de quartier.

Mais pour El Hadj Momo Camara, entre la sécurité et la liberté, c’est la seconde qui prime. « C’est la sécurité avant tout. Certes la liberté de circuler est réduite, mais comme les raisons sont palpables, les citoyens doivent comprendre cela », susurre-t-il. « Je ne donne pas raison aux autorités, mais vous savez il n’y a pas de règle sans exception. Donc, que les citoyens du secteur Gelbart acceptent pour ce temps-là », exhorte-t-il.

