Charles Wright en dîner avec Djani Alfa ? Faux !

Cette publication largement relayée sur le réseau social Facebook prétendant photo à l’appui que le 31 mars 2024, à 17h33, l’ancien ministre de la Justice, Garde de Sceaux et des Droits de l’homme, Alphonse Charles Wright, et le rappeur Djanii Alfa ont été photographiés en train de dîner dans ce qui semble être un restaurant ou un plein air est fausse. La photo est précisément légendée comme suit : « c’est la Guinée qui gagne, les aigris vont venir critiquer ça aussi ». (SIC). A la date du 24 avril 2024, la publication a généré plus de 80 partages et 512 commentaires.

Vérification de la source de l’image

Pour procéder à la vérification de l’image, nous avons dans un premier temps utilisé l’outil Fotoforensics. Le résultat de l’analyse indique que la photo a subi à certains endroits une manipulation . Ensuite, nous avons contacté le gestionnaire de la page qui prétend que l’ancien ministre de la Justice, Garde de Sceaux et des Droits de l’homme, Alphonse Charles Wright, et le rappeur Djanii Alfa ont été photographiés en train de dîner dans ce qui semble être un restaurant ou un plein air.

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont clairement fait savoir que l’image originelle a été manipulée. Ils ont accompagné leur démenti par une autre image montrant Oumar Sylla alias Foniké Menguè, le Coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), à la place de Charles Wright.

En dépit de nos multiples relances pour échanger avec l’administrateur de la page, nos demandes n’ont pas eu une suite favorable. La seule réponse que nous avons reçue est celle-ci : « Bonjour. Désolé pour le retard, c’est compte tenu du volume de texte message qu’on reçoit certains peuvent nous échapper .»

Le contexte de la photo d’origine

Nous avons contacté Foniké Menguè, la personne détournée sur l’image d’origine. Il nous confirme être la personne sur la photo qui a été manipulée. Il a donné le contexte dans lequel la photo avait été prise. « C’était à Bamako , à l’occasion de l’Assemblée Citoyenne des Peuples de l’Afrique de l’Ouest, tenue du 23 au 26 février 2022. Il était question de débattre des questions liées à la gouvernance, à la démocratie et celles liées à la paix et à la sécurité dans l’espace ouest-africain. La photo a été prise exactement le 23 février 2022 », nous a-t-il indiqué.

Djani Alfa et Charles Wright, deux personnalités qui s’étaient opposées autour de la gestion de la transition

En juillet 2022, le rappeur et plusieurs autres membres du FNDC avaient été arrêté à l’occasion d’une conférence de presse au siège du Front National pour la Défense de la Constitution. Cette arrestation musclée largement relayée sur les réseaux sociaux avait conduit le rappeur et deux autres membres du FNDC en détention, avant que Djani Alfa ne soit acquitté quelques jours plus tard suite à un procès.

Le mouvement très critique à l’égard de la transition militaire menée par le Général Mamadi Doumbouya s’est vu dissous par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation d’alors, Mory Condé. Le passeport de l’artiste Djanii Alfa a ensuite, selon plusieurs médias locaux, été fiché , lui causant plusieurs soucis dans ses déplacements à l’étranger. Ce dernier en attribue d’ailleurs la responsabilité à l’ex Garde de Sceaux. Il faut noter qu’il était responsable de la citoyenneté active du FNDC jusqu’en août 2023, date à laquelle il a suspendu sa participation aux actions du mouvement.

Malgré nos multiples demandes, nous n’avons pu échanger avec l’artiste Djanii Alfa et l’ex ministre de la Justice, Garde de Sceaux et des Droits de l’Homme, Alphonse Charles Wright. Quand ils réagiront à nos requêtes, nous mettrons cet article à jour.

Verdict

Cette image a été manipulée. Au lieu de Djani Alfa dînant avec Charles Wright, la vraie image le montre plutôt avec Foniké Menguè. En l’utilisant, la page Éveil 2 Guinée a choisi délibérément d’induire ses abonnées dans l’erreur. Malgré les nombreux démentis apportés, la photo n’a pas été retirée au moment de la publication de cet article.

Cet article a été rédigé par Elisabeth Zézé Guilavogui dans le cadre du projet d’Éducation aux Médias, à l’Information et au Numérique Plus (EMIN+) avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Il a été édité par Thierno Ciré Diallo et approuvé par Sally Bilaly Sow.