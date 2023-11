Insécurité à Kankan : le gouverneur annonce une batterie de mesures

Les quatre dernières attaques à mains armées enregistrées la semaine dernière dans la commune urbaine de Kankan ont manifestement eu le don de sortir les autorités leur passivité. Une réunion d’urgence a ainsi regroupé ce lundi matin autorités administratives et de la municipalité, responsables de quartiers et de jeunesse des 27 quartiers de la ville. Et beaucoup de recommandations ont découlé de cette rencontre qui a duré plusieurs heures.

C’est décidément le réveil de la part des autorités de la ville de Kankan, face à la préoccupante crise sécuritaire face qui y a franchi de nouveaux paliers. Tout le monde s’engage à un combat sans merci contre ceux qui troublent le sommeil des populations et et menacent leurs biens et même leur intégrité physique. En tête de cette mobilisation, le gouverneur de région, Moussa Condé.

Plusieurs dispositions sont envisagées à l’issue de la réunion de ce matin. « Nous avons demandé aux chefs de quartiers de nous recenser les points de regroupement des criminels quel que soit le point. Deuxièmement, j’ai demandé de me recenser tous les hôtels de la ville et de les surveiller pour connaître ceux qui y entrent et en sortent. Désormais, les gens qui rentrent dans ces hôtels soient munis d’une carte d’identité, passeport ou permis. Sans ces pièces, ils ne doivent pas être logés, parce qu’on ne sait pas qui ils sont. Dans les quartiers, nous avons ordonné aux chefs de quartiers, chefs secteurs de se renseigner d’abord sur des personnes qui viennent loger dans les quartiers. Nous avons demandé à la jeunesse de former un comité de veille dans tous les quartiers qui sera à pied d’œuvre, la journée comme la nuit. Je demande à la mairie de trouver le prix du thé à ces jeunes. Je demande également aux journalistes de vulgariser le numéro vert 129 dans les émissions. J’ai fini par demander à la police de passer dans les quartiers pour interpeller les personnes enturbannées et ceux qui les logent et de me les ramener », annonce le gouverneur, à l’issue de la rencontre.

Michel Yaradouno