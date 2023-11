IFG AFRIQUE réunit ses Alumni de la Guinée Conakry autour d’une conférence

IFG AFRIQUE a organisé ce samedi 18 novembre 2023, au Noom Hôtel de Conakry, une conférence débat, suivie d’une soirée Afterwork qui a regroupé ses Alumni (composés d’entrepreneurs, cadres et personnalités influentes de l’écosystème guinéen). Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les Alumni de l’institut a tenue toutes ses promesses.

Premier évènement du genre dans la capitale guinéenne, il a aussi servi de cadre d’échanges sur les problématiques se rapportant aux risques et opportunités d’investissements dans les pays africains en général et de la CEDEAO en particulier.

Invité spécialement par IFG AFRIQUE pour l’occasion, Monsieur Stanislas ZEZE, Président Directeur Général de Bloomfield Investment Corporation ; a animé avec brio la conférence portant sur le thème : « Cartographie de risque d’investissement en Afrique_CEDEAO ». Cette thématique étant rendue particulièrement pertinente au vue des enjeux actuels liés à son développement. L’intensité des échanges et l’acuité des interventions des différents participants a démontré l’intérêt porté au sujet.

« L’Afrique a un potentiel économique énorme. Il faut que l’Afrique prenne son envol, il est temps. », a ainsi exhorté Madame Souhila Mager, Directrice de IFG Afrique.

En effet, bien qu’étant immensément riche et offrant des atouts, l’Afrique demeure néanmoins confrontée à plusieurs facteurs qui freinent son développement économique. Au nombre de ces facteurs, nous pouvons retenir : le défi de la bonne gouvernance, le modèle économique, la structuration de l’économie, la mutualisation des forces et atouts des pays africains, l’inconvertibilité des monnaies entre elles, etc. Mais pour le conférencier, tous ces défis ont pour dénominateur commun : Le manque d’organisation et de structuration. « Je pense que tout repose sur la structuration et l’organisation. Savoir être organisé c’est avoir la capacité d’anticiper. Et c’est une des grosses faiblesses de l’Afrique. Nous avons tout ce qu’il faut, sauf la bonne organisation et la bonne structuration de notre développement », a-t-il déclaré.

Au nombre des interventions les plus remarquées, nous avons celle de madame Mariama Sy, qui salue cette démarche constructive de IFG AFRIQUE : « L’Afrique doit s’organiser, l’Afrique doit mutualiser ses efforts, se remettre en question et être actrice de son développement plutôt que de rester spectatrice », a-t-elle recommandé. Mais cela passera, selon elle, par l’engagement de la jeunesse africaine dans tous les secteurs. « C’est la jeunesse africaine qui sortira l’Afrique du sous- développement », a-t-elle martelé.

Abondant dans le même sens, Monsieur Serge Patrick N’Guessan, Alumni IFG AFRIQUE (spécialisé dans l’information stratégique et la gestion de la performance des programmes de développement) s’est dit tout aussi heureux de prendre part à cette rencontre : « J’ai apprécié le thème de la conférence. Nous avons eu droit à un conférencier de haut niveau qui nous a brillamment exposé les risques de l’investissement dans la zone CEDEAO. Donc, je félicite vraiment toute l’équipe de IFG AFRIQUE. Brillante cérémonie », a-t-il confié.

La soirée s’est conclue autour d’un cocktail convivial. Les équipes de IFG AFRIQUE ont remercié les Alumni pour leur engagement et réaffirmé leur volonté de les accompagner dans leurs différents projets professionnels. Ils ont également assuré que cela marque le début d’une longue série de rencontres en terre guinéenne.

Filiale du Groupe OMNES Education, dont la maison mère est IFG Executive Education, IFG AFRIQUE a été créé depuis 2019 en Afrique et s’est engagé à former et à accompagner les décideurs, les futurs dirigeants et cadres, pour relever les défis du continent.

Grâce à son approche pédagogique innovante, qui intègre les projets adaptés et qui s’appuie sur un écosystème d’accompagnement éprouvé, IFG AFRIQUE permet de se préparer à tous les enjeux avec agilité.

N’Famoussa Siby