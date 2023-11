Gouvernement : après son limogeage, Dr. Mamadou Pethè convoqué à la gendarmerie

Aucune source officielle n’a encore dévoilé les motifs du limogeage, dans la soirée d’hier mardi, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr. Mamadou Pethè Diallo. Mais au vu de l’enchainement des événements de ce mercredi matin, on peut penser que les raisons de la décision du colonel Mamadi Doumbouya, sont jugées suffisamment graves par ce dernier. Au point que très tôt ce matin, le désormais ex-ministre était à la gendarmerie pour être entendu. Par ailleurs, du personnel du département de la santé, on apprend que le ministère était inaccessible tôt ce matin.

On est donc de toute évidence dans une procédure d’enquête, après l’acte de limogeage du ministre. Pour quel motif ? Encore une fois, ni la présidence, ni la primature n’ont donné le moindre indice. Mais ça et là, on évoque différentes pistes. Notamment celle de vaccins anti-Covid en phase de péremption que le ministre aurait fait acheter. On évoque aussi un conflit entre Dr. Mamadou Pethè Diallo et le premier ministre, Bernard Goumou. Conflit qui tirerait son origine de l’attribution d’un marché d’équipements destinés à la césarienne. Un marché que convoitaient respectivement ZMC que l’on dit proche de l’ex-ministre et SOGUIMAP, proche, elle, du chef du gouvernement. Une autre piste mise en avant, c’est celle de la mésentente entre le ministre et la cheffe de cabinet, Kaïté Sall. Dans son bras de fer avec son ex-ministre, cette dernière était forte de sa proximité avec la maman du colonel Doumbouya.

