G47 : « La liste du général Mathurin ne souffre d’aucune irrégularité »

Le congrès électif devant désigner la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) aura-t-il vraiment lieu ce samedi ? Ou bien est-il menacé par la crise née de l’invalidation de la liste du favori Mathurin Bangoura ? Difficile à dire encore. Mais ce qui est sûr par contre, c’est que le patron du Club industriel de Kamsar (CIK) n’est pas d’accord avec l’invalidation de sa candidature. Et il compte, avec à ses côtés le bloc du G47, peser de tout son poids pour que le processus n’aille pas à son terme sans lui. C’est ainsi que le général Mathurin Bangoura et ses soutiens se sont fendus ce samedi même d’une déclaration en vertu de laquelle ils contestent les motifs de l’invalidation de la liste par la commission électorale de recours. Ils dénoncent la partialité qui a conduit à la décision d’invalidation et appellent à une démarche inclusive dans le choix des futurs dirigeants de l’instance de gestion du football en Guinée.

Comme une réponse du berger à la bergère, la première cible du G47, c’est bien la Commission électorale de recours. Il appelle à la révocation de cette dernière, dans la mesure où elle aurait fait montre de « partialité » et « d’incompétence notoire à lire et interpréter les textes ».

En tout état de cause, disent le général Mathurin et ses soutiens : « La liste de candidature présidée par général Mathurin Bangoura ne souffre d’aucune irrégularité ou anomalie la rendant invalide. L’invalidation de cette liste de candidature constitue un acte de sabotage du processus de mise en place du Comité Exécutif de la FEGUIFOOT et tire très bas le football guinéen. C’est pour toutes ces raisons, par principe que nous nous s’opposons vigoureusement à la continuation de la Commission Electorale de Recours, surtout qu’elle a fait preuve de partialité. C’est pourquoi, nous, membres statutaires réunis au sein du Groupe G47, composé de plus de 47 des membres statutaires, tous électeurs aux Assemblées générales de la Fédération Guinéenne de Football, attirons l’attention des autorités de notre pays et demandons au CONOR de révoquer immédiatement les membres de la Commission Electorale de Recours pour partialité et incompétence notoire à lire et interpréter les textes de la Fédération Guinéenne de Football, de la CAF et de la FIFA. Tout porte à croire que la Commission Electorale de Recours a déjà pris position en faveur de certaines parties adverses.

Nous ne sommes nullement opposés à une élection libre, transparente et inclusive comme prévu par les statuts de la FGF. Pour éviter l’arbitraire, nous sollicitons au nom et pour le compte de la majorité des acteurs du football guinéen, l’organisation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire élective des nouveaux membres de la Commission Electorale de Recours afin d’aboutir à un processus juste et équitable avec la participation de tous les acteurs. Face aux irrégularités et manquements qui ont caractérisé ce processus, nous récusons la Commission Electorale de Recours parce qu’on ne peut participer à un processus avec une entité à la quelle l’on n’a pas confiance. Pour la sérénité et la cohésion entre les acteurs du football guinéen, nous demandons l’organisation d’une élection inclusive, cela dans l’intérêt supérieur de notre football guinéen ».

A préciser que cette déclaration a été faite dans un réceptif hôtelier différent de celui où le congrès est censé se tenir. C’est dire que le groupe a choisi l’option du boycott.

