Ministère des Postes & Télécoms : « La colère du secrétaire général n’était pas liée à l’ordre protocolaire »

A la suite de l’article que nous avons publié hier sur l’incident entre le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, et le secrétaire général du département, d’autres participants à la réunion du cabinet nous ont contactés pour notamment nous apporter des précisions sur les circonstances de l’accroc entre Ousmane Gaoual Diallo et Bamba Oliano. Nos sources nous indiquent en particulier que l’attitude du secrétaire général n’était pas dictée par le fait que l’ordre protocolaire n’avait été respecté. Il tenait, nous dit-on, à répondre à une accusation « subtile » que le ministre avait portée contre lui.

« Le ministre a lancé une attaque comme à son habitude contre les cadres, et dans la foulée, a directement accusé le secrétaire général de n’avoir rien fait pour s’informer sur les perturbations d’internet. Le secrétaire général a voulu réagir, parce qu’il estimait que l’accusation du ministre à son encontre est injuste, puisque le ministre sait pertinemment qui a le pouvoir et les capacités de restreindre internet en Guinée. Mais le ministre l’a rabroué. Il a demandé à réagir parce qu’il estimait que l’accusation est injustifiée. C’est en ce moment que le ministre lui a demandé de sortir et il a refusé. Il a demandé au ministre de ne pas lui manquer de respect surtout devant les gens et qu’ils peuvent régler cela entre eux. C’est après cela que le ministre s’est énervé et a fait arrêter la réunion et convoqué quelques directeurs dans son bureau. La colère de M. Bamba n’était pas donc liée à l’ordre protocolaire », nous a confié un participant à la réunion, sous le sceau de l’anonymat.

Ce récit a été corroboré par deux autres sources internes au ministère que pilote Ousmane Gaoual Diallo.

Ledjely.com