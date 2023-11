Organisation des élections par le MATD : le Forum des Forces sociales n’en veut pas non plus

Il n’y a pas qu’aux partis politiques que la perspective de l’organisation des élections par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, pose problème. Au sein de certaines entités de la société civile, cette hypothèse ne rassure guère. C’est ainsi que dans sa dernière déclaration publiée le 25 novembre dernier, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) estime qu’en persistant à faire organiser les prochaines élections par le ministère, avec à coup sûr des arrière-pensées et un agenda inavouables, les autorités feraient peser à la Guinée des risques évidents.

Mais avant d’en venir au sujet se rapportant aux questions électorales, le Forum s’attèle d’abord à dénoncer la tendance à la militarisation de l’administration guinéenne. Le summum de cette tendance étant illustrée par le décret conférant aux gouverneurs de régions, les prérogatives de nomination des chefs de quartiers et de districts. Face une telle situation, les « Forces sociales de Guinée ont introduit auprès de la Cour Suprême une requête aux fins d’annulation du Décret du 09 août 2023 portant nomination des Présidents de Districts et de Quartiers par les Gouverneurs de Régions. Cette requête faite contre l’excès de pouvoir par le Président de la Transition, introduite par notre conseil à la date du 05 octobre 2023, après plusieurs tentatives d’obtention de la copie physique dudit Décret sans succès, constatées par voie d’huissier, a été enregistrée à la Cour Suprême le 09 Octobre 2023 sous le N°1809 ».

Le Forum s’est aussi penché sur la dégradation du climat sécuritaire dans nombre de localités du pays. Ayant « perdu la foi en la CRIEF dans sa version actuelle, avec de longues détentions préventives et des poursuites visiblement sélectives ou politiques », les Guinéens seraient en outre habités par un sentiment d’insécurité, découlant :

Des attaques régulières à mains armées ;

De l’aveu d’impuissance de la part des autorités, résultant notamment des évasions spectaculaires enregistrées dans différentes maisons de détention ;

Des déclarations anxiogènes des autorités à l’instar de celle du procureur de la république près le TPI de Kaloum qui annonçait récemment la présence de terroristes en Guinée.

Abordant ensuite les problèmes strictement politiques de la Transition, le Forum des forces sociales de Guinée s’est aussi prononcé sur le Recensement administratif à vocation d’état-civil (RAVEC). Sauf qu’à ses yeux, le CNRD et ses soutiens savent « pertinemment que cela est techniquement, financièrement et politiquement impossible dans une Transition ». En conséquence, les Forces sociales recommandent que « la sagesse et la responsabilité républicaine prévalent à leur niveau (autorités), en revenant au fichier électoral de 2020 pour le retour à l’ordre constitutionnel »

Enfin, au sujet de l’organisation envisagée des élections par le ministère que pilote Mory Condé, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) mettent en garde : « Toute ambition politique ou visée lucrative qui consiste à faire organiser les élections par un organisme non consensuel ou par le Gouvernement à travers le MATD, est juridiquement et politiquement une menace aussi bien pour la stabilité du pays que pour tous ceux qui se feront avocats politiques et médiatiques d’une telle aventure ».

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com