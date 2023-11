AGL en Guinée s’engage dans la lutte contre le cancer du sein et de col de l’utérus

A l’occasion de la célébration d’Octobre Rose, AGL en Guinée, en collaboration avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a organisé une campagne de sensibilisation pour ses collaboratrices suivie d’un dépistage de cancer du sein. Plus de 90 collaboratrices de l’entreprise ont été touchées par cette vaste campagne entièrement prise en charge par Africa Global Logistics en Guinée.

Ces deux actions citoyennes d’AGL en Guinée en faveur de ses collaboratrices ont permis aux participantes de connaître leurs statuts cancérologiques du sein et de découvrir les techniques simples de détection de la maladie comme l’autopalpation.

« Nous sommes ici pour sensibiliser les femmes d’AGL en Guinée contre le cancer du sein. Les chiffres sont très alarmants dans notre pays, car nous détectons de plus en plus de cas. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé de pratiquer l’auto-examen des seins, appelé autopalpation, faire l’échographie mammaire, éviter le tabac et avoir une bonne hygiène alimentaire », a expliqué Pr Bangaly TRAORE, Chef de service cancérologie à l’hôpital National de Donka et Coordinateur du Programme National de Lutte contre le Cancer du sein et du col de l’utérus en Guinée.

« Nous organisons cette campagne de dépistage de cancer du sein afin d’aider nos collaboratrices à éviter cette maladie et accompagner celles qui en sont déjà atteintes. Nous sommes conscients que le cancer du sein est devenu une problématique épineuse chez les femmes. Pour montrer notre engagement en leur faveur, nous avons organisé une campagne de dépistage et inviter un spécialiste du domaine pour les sensibiliser », a soutenu Fabjanko KOKAN, Directeur Régional AGL Guinée-Sierra Leone-Libéria.

AGL en Guinée poursuit son engagement en faveur de la santé des femmes. Cet investissement financier, humain et moral, a déjà permis de faire des dons de kits d’hygiène dans les maternités et CMC de la capitale, notamment : les maternités d’Ignace Deen, de Donka et Bernard Kouchner, ainsi que les CMC de Coleah, Matam, Ratoma, Matoto.

A Propos d’AGL (Africa Global Logistics) en Guinée

AGL en Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. A travers Conakry Terminal, AGL en Guinée opère le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec ses 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL en Guinée contribue au développement socio-économique de la Guinée à travers ses activités et via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

