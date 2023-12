CRIEF : Dr. Mamadou Pethé Diallo inculpé et placé sous contrôle judiciaire

C’est tard, la nuit dernière, que l’interrogatoire de l’ex-ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, s’est terminé devant la chambre de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Finalement, Dr Mamadou Péthé Diallo a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.

Au sortir du long interrogatoire, Me Lanciné Sylla, avocat de l’ex-ministre a confié aux médias : « Nous venons de l’audience de première comparution au cours de laquelle nous avons eu à plaider de l’inculpation et le statut pénal de notre client. Et à l’issue de cette audience, la chambre d’instruction a décidé de l’inculper des faits de détournement des deniers publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, de concussion et complicité. Et la chambre a décidé de le placer sous contrôle judiciaire ».

Sur la suite du dossier, poursuit-il : « L’information va se poursuivre. Notre client regagne son domicile. Il ne fera pas l’objet d’une détention provisoire. C’est l’information qui est importante aujourd’hui. Le plus important est obtenu », s’est-il réjoui.

Fodé Soumah