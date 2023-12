Fête de fin d’année : plus de 5400 policiers et gendarmes mobilisés

Les fêtes de fin d’année pouvant donner lieu à des excès et débordements de la part de certains fêtards, l’évènement est un grand défi sécuritaire. D’où la mise en place par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile d’un dispositif opérationnel spécial. Cette année, ce dispositif qui relève directement de la Direction générale de la police nationale et qui va couvrir l’ensemble du pays, est composé de 5417 hommes, dont 4787 policiers et 630 gendarmes. C’est à eux qu’il incombera d’aider à limiter les risques d’affrontements, d’altercations et d’accidents, en veillant à ce que les uns et les autres se conforment aux règles et principes en vigueur.

Aminata Camara