Guinée : vers la création de 17 nouvelles communes

L’annonce a été faite cette semaine par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation via ses comptes sur les réseaux sociaux. Mory Condé a notamment révélé l’avant-projet de loi a été présenté au Conseil national de transition. Si celui-ci est adopté, il donnera lieu à un redécoupage administratif du pays de faire à en sortir 10 nouvelles communes urbaines et 7 autres rurales.

Au nombre des avantages qui, selon le ministre, découleront de ce nouveau redécoupage, on peut citer :

Rapprocher l’administration locale des citoyens, en particulier en réduisant les distances géographiques et en favorisant l’accessibilité aux services publics ;

Améliorer la gouvernance locale en permettant une gestion plus efficace des ressources locales et en favorisant le développement socio-économique des localités concernées ;

Renforcer et encourager la participation active des citoyens dans la prise de décision et la gestion de leurs communes ;

Les nouvelles communes stimuleront le développement économique local en encourageant les investissements et en créant des opportunités d’emploi.

Pour l’heure, on n’a aucune idée des localités qui seront érigées en communes urbaines ou rurales. De même qu’on ne sait pas non plus quelles les grandes circonscriptions pour être morcelées. Très souvent, les circonscriptions de Ratoma, Matoto ou encore Siguiri ont été citées parmi celles qui devraient faire l’objet de ce redécoupage.

Fodé Soumah