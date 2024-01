Abdourahmane Sano : « Notre liberté, c’est notre dignité »

Pour l’ancien ministre Abdourahmane Sano, les signaux que la junte envoie de plus en plus, inclinent à penser que les militaires ne veulent pas quitter le pouvoir. Et c’est là, selon lui, une attitude qui n’est pas sans risques pour le pays. Parce que les Guinéens qui ont conscience que les autorités, quoique ne les impliquant pas, ont pris l’engagement de rendre le pouvoir à la fin de cette année. Or, si cet engagement n’est pas tenu, cela conduira à une rupture de confiance. En tout état de cause, l’ancien ministre appelle les Guinéens à ne pas faire dans la résignation. La liberté, il invite ses compatriotes à la défendre.

La goutte d’eau qui pourrait particulièrement faire déborder le vase dans le rapport entre la junte à la tête du pays et les citoyens guinéens, ce sont ces restrictions d’accès à internet et la censure imposée à la presse. Des mesures qui verrouillent l’espace du débat. Mais en face, Abdourahmane Sano à ne pas accepter que « quelqu’un contrôle notre liberté, c’est notre dignité ! Il ne faut pas qu’on accepte, surtout quand on veut faire par la force. Si on perd la liberté, alors la vie n’a plus de sens ».

L’ancien coordinateur du FNDC assure travailler avec d’autres de manière à ce que la démocratie s’ancre davantage en Guinée et afin « qu’on respecte la dignité humaine, qu’on respecte les droits des Guinéens ». En outre, les conditions de vie des populations « doivent être favorisées ainsi que leur épanouissement », conclut-il.

Aminata Camara