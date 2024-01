Guinée : Ablogui lance une campagne #DroitALinternet contre les restrictions à la connexion

Depuis plus d’un mois, les Guinéens ont du mal à surfer sur internet en général et pour accéder en particulier aux réseaux sociaux. Ce, en raison de restrictions unilatéralement imposées par l’Etat et à laquelle il n’y a pas encore d’explication. En dépit des nombreux plaidoyers et dénonciations, l’Etat ne semble pas disposer à revenir sur cette décision. Et pour les citoyens, cela pourrait être d’autant plus davantage compliqué que les VPN qu’ils utilisaient jusqu’ici pour contourner ces restrictions, deviennent de plus en plus inopérants. D’où l’initiative de l’Association des blogueurs de Guinée (Ablogui) de lancer, à partir de vendredi 5 janvier, une campagne destinée à dénoncer davantage cette mesure restrictive sans fondement des autorités. Dénommée #DroitALinternet, la campagne nécessitera la participation de tous les citoyens, comme cela est précisé dans le communiqué ci-dessous.

