La CBG démontre son engagement en faveur d’une valorisation minière durable en décrochant la prestigieuse certification ASI

Région de Boké – Guinée, 08 janvier 2024 – La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), l’un des principaux producteurs de bauxite d’Afrique, est fière d’annoncer l’obtention de la très convoitée certification à la Norme de Performance de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Version 2 avec statut provisoire, marquant une étape importante dans son engagement envers des pratiques minières durables. La certification provisoire ASI Performance Standard (Certificat 326) est valable jusqu’au 17 décembre 2024.

Cet accomplissement s’inscrit dans la droite ligne de la vision des pères fondateurs de l’entreprise dont l’aspiration était de faire de la CBG un modèle opérant selon les normes les plus élevées au monde dans tous les aspects de l’excellence opérationnelle d’une industrie. Les générations successives de dirigeants de l’entreprise ont toujours cherché à maintenir et perpétuer cet esprit d’excellence, qui se matérialise cette décennie par la performance Environnementale et Sociale (E&S).

C’est en 2016 que cet engagement a été formalisé, par la signature du prêt pour le Projet d’Extension de la CBG qui marque le début d’un partenariat avec des prêteurs institutionnels des plus exigeants au monde (UFK, DFC, IFC) en termes de performance Environnementale et Sociale. Cette collaboration a permis de renforcer les bases des politiques et pratiques E&S robustes de la CBG, s’alignant sur les normes de performance de la Société financière internationale (IFC) et d’autres références mondiales.

Alors que la CBG célèbre ses 50 ans d’opérations au cœur de la Guinée, la certification ASI renforce l’engagement de l’entreprise en faveur de pratiques minières responsables et durables. L’anniversaire de la CBG n’est pas seulement le reflet de sa remarquable longévité, mais aussi un témoignage de ses efforts continus pour prendre soin et soutenir systématiquement les communautés locales, l’environnement et l’industrie mondiale de la bauxite.

« Alors que la demande mondiale de minéraux verts, y compris la bauxite, augmente dans le contexte de la transition vers les énergies propres., nous pensons que notre entreprise est devenue le porte-flambeau d’une production minière éthique et durable en Guinée. La certification ASI valide notre engagement à nous améliorer constamment, démontrant les actions et les progrès en matière de préservation de l’environnement et de bien-être des communautés locales. » souligne M. Souleymane Traoré, Directeur Général de la CBG.

La production de plus de 500 millions de tonnes de bauxite de la CBG a été accompagnée par la réhabilitation de plus de 2 500 hectares de terres et la plantation annuelle de plus de 120 000 arbres. Avec 90 % de ses 2 200 employés originaires de Guinée, le soutien de la CBG aux petites entreprises a généré 3 000 emplois indirects, injectant plus de 5,4 milliards de dollars dans les revenus de la Guinée depuis 1973. Par ailleurs, elle a investi plus de 62 millions de dollars dans la construction d’infrastructures sociétales essentielles aux communautés locales, favorisant le désenclavement et le développement socio-économique des communes de sa zone d’intervention.

« Notre engagement va au-delà des préoccupations environnementales et s’étend à l’autonomisation des communautés où nous opérons. Nous avons entrepris des initiatives importantes pour améliorer les infrastructures locales, fournir de l’eau potable et de l’électricité et fournir des services de santé essentiels », a souligné M. Souleymane Traoré.

« L’engagement de notre entreprise en faveur de l’emploi local et le soutien aux entrepreneurs locaux a créé des milliers d’opportunités, favorisant la croissance socio-économique dans la région de Boké. Nous considérons cette réussite non pas comme la fin du voyage, mais plutôt comme un défi pour continuer à nous améliorer continuellement afin d’être en ligne avec la vision de nos pères fondateurs. Nous tenons à remercier le personnel d’ASI pour les efforts de collaboration dans l’obtention de cette certification, mais également nos employés (notre meilleur atout) dont le dévouement a été primordial dans l’obtention du certificat l’ASI. », a poursuivi le Directeur Général de la CBG.

“Le parcours de la CBG a toujours été au-delà de la valorisation de la bauxite. Il s’agit d’un engagement en faveur de la préservation de l’environnement, de l’autonomisation des communautés et d’une production minière éthique. L’obtention de la certification ASI et l’engagement à combler les non-conformités identifiées soulignent notre attachement à ces principes”, a déclaré Saran Camara, Cheffe Service Reporting et Gestion des Projets de Développement Durable.

Dr Fiona Solomon, Directrice générale d’ASI, a déclaré : « Les résultats du rapport soulignent que même si des progrès ont été réalisés dans le respect de certains aspects de la norme, il reste encore beaucoup à faire sur certains critères environnementaux et sociaux importants. La certification ASI est un parcours d’amélioration qui comprend un engagement à résoudre les problèmes, à démontrer les actions et les progrès et à identifier les lacunes. “

Dr Fiona Solomon poursuit : « Le prochain audit, prévu à la mi-2024, fera le suivi de certaines non-conformités identifiées, et nous prévoyons de continuer à collaborer avec les principales parties prenantes. Nous remercions la CBG d’avoir intensifié ce processus d’amélioration : la performance du secteur minier est essentielle pour atteindre notre objectif plus large d’une chaîne de valeur de l’aluminium responsable ».

« Alors que nous célébrons notre réussite, nous restons déterminés à faire progresser nos pratiques afin de trouver un équilibre entre la transformation économique et la responsabilité environnementale et sociale. Nous réitérons notre appel au soutien de nos partenaires pour continuer à créer un secteur minier durable et responsable qui profite à la fois à notre environnement et aux communautés que nous servons », a ajouté Souleymane Traoré.

L’obtention de la certification ASI s’aligne parfaitement sur la stratégie plus large de la CBG visant à positionner l’entreprise en tant que leader de l’industrie de la bauxite et en tant qu’entreprise citoyenne responsable guidée par les valeurs d’excellence, d’intégrité et de respect.

