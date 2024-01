Conakry : voici les limites des nouvelles communes

Dans le cadre du redécoupage territorial, le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a soumis au Conseil national de la Transition un projet de loi que les conseillers nationaux ont examiné et adopté à l’occasion d’une plénière ce jeudi 18 janvier 2024. Sur la foi de cette nouvelle loi, les communes de Ratoma et de Matoto sont scindées. Désormais Lambandji et Sonfonia sont des communes à part entière de même que Tombolia et Gbessia.

Ci-dessous les limites des nouvelles communes de Conakry

1.Ratoma

La Commune Urbaine de Ratoma s’étend de la limite entre la Commune Urbaine de Dixinn et la Commune Urbaine de Ratoma à la rivière Démoudoula et son prolongement sur la route Leprince, Mosquée Nassouroulaye.

Elle est limitée au Nord par le bord de mer, à l’Est par la rivière Démoudoula, au Sud par la route Leprince et à l’Ouest par le bras de mer à Hamdallaye, Pont de la Jetée.

Chef-lieu : Taouyah

2.Lambanyi

La commune urbaine de Lambanyi s’étend de la rivière Démoudoula, prolongement sur la route Leprince, mosquée Nassouroulaye du côté Ouest, à la transversale numéro 5 « T5 » vers l’Est dans le quartier de Wanindara 1. Des deux autres côtés, elle est limitée par le bord de mer au Nord et par la route Leprince au Sud.

Chef-lieu : Lambanyi.

3.Sonfonia

La commune urbaine de Sonfonia est limitée au Sud par la route Leprince, au Nord par le bord de mer, à l’Ouest par la transversale numéro 5 « T5 » Wanidara 1 et à l’Est par la transversale numéro 8 « T8 » formant l’actuelle limite entre Ratoma et Dubréka « T8 ».

Chef-lieu : Sonfonia Centre 1

4.Gbessia

La commune urbaine de Gbessia est limitée au nord par la route Leprince, à l’Est par la transversale numéro 3 « T3 » se prolongeant sur la rivière de la tannerie, à l’Ouest par le bas-fond de Dabondy et au Sud par le bord de mer.

Chef-lieu : Cité de l’Air

5.Matoto

La commune urbaine de Matoto est limitée au Nord par la route Leprince, à l’Est par la rivière séparant les quartiers Kissosso et Entag, à l’Ouest par la transversale numéro 3 « T3 » et son prolongement sur la rivière de la tannerie et au Sud par le bord de mer.

Chef-lieu : Simbaya 2

6.Tombolia

La commune urbaine de Tombolia est limitée au Nord par la route Leprince, à l’Ouest par la rivière séparant les quartiers Kissosso et Entag, à l’Est par la transversale numéro 9 « T9 », Lansanayah barrage jusqu’en bordure de mer et au Sud par l’Océan Atlantique.

Chef-lieu :Tombolia.

7.Kagbélen

La commune urbaine de Kagbélen est limitée au Sud par la route Leprince, au Nord par la rivière séparant Kénendé et Nèguèyah, à l’Ouest par la transversale numéro 8 « T8 », à l’Est par le quartier Bondabon, Commune Urbaine de Dubréka et le quartier Gomboyah, Commune de Manéah.

Chef-lieu : Kagbélen Plateau

8.Dubréka

La commune urbaine de Dubréka est limitée au Nord par la commune rurale de Khörira, au Sud par la rivière séparant Kénendé et Nèguèyah, à l’Est par la commune rurale de Kouriah, préfecture de Coyah, à l’Ouest par l’Océan Atlantique.

Chef-lieu : Dubréka Centre

9.Manéah

La commune Urbaine de Manéah est limitée à l’Est par la commune urbaine de Coyah, à l’Ouest par le district de Fassiah-Centre et Sanoyah Km36, au Nord par le quartier de Kindiadi et au Sud par la commune rurale de Wonkifong.

Chef-lieu : Tanènè 1

10.Sanoyah

La commune urbaine de Sanoyah est limitée à l’Est par le district de Fassiah-Centre et Sanoyah Km36, à l’Ouest par la transversale numéro 9 « T9 », Lansanayah barrage jusqu’en bordure de mer, au Nord par la route Leprince et son prolongement et au Sud par l’Océan Atlantique.

Chef-lieu: Sanoyah Km36.

N’Famoussa Siby